PKP PLK: Łącznica Czarnca - Włoszczowa Północ skróciła podróże w Świętokrzyskiem

Pociągi pasażerskie kursują już nowym torem łączącym Centralną Magistralą Kolejową ze szlakiem do Kielc – poinformowała w poniedziałek spółka PKP Polskie Linie Kolejowe. Dzięki temu skrócił się czas podróży pociągiem ze stolicy woj. świętokrzyskiego m. in. do Łodzi i Warszawy.

Inwestycję zakładającą powstanie linii kolejowej nr 582 Czarnca - Włoszczowa Północ zrealizowano za ponad 40 mln zł. Budowa była współfinansowana ze środków województwa świętokrzyskiego.

"Skrócenie podróży z Kielc w kierunku m.in. Warszawy, Łodzi czy Gdańska możliwe jest dzięki nowemu torowi, który połączył linię kolejową Kielce - Fosowskie z Centralną Magistralą Kolejową. Dzięki temu podróżni z Kielc mogą dojechać bezpośrednio do stacji Włoszczowa Północ. Łącznica Czarnca - Włoszczowa Północ usprawniła przewozy pasażerskie na terenie i przez województwo świętokrzyskie. Sprawniejsze są także przewozy towarów" - przekazał w poniedziałek Piotr Hamarnik z zespołu prasowego PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Trzykilometrowa łącznica jest zelektryfikowana i przystosowana do ruchu dwukierunkowego. Tor zapewnia przejazd pociągów pasażerskich z prędkością do 100 km/h, a towarowych do 80 km/h.

"Poza nowym torem i siecią trakcyjną inwestycja objęła instalację urządzeń sterowania ruchem kolejowym, budowę dróg serwisowych, wiaduktów i przepustów. Most nad rzeką Jeżówką zapewnia odpowiednie odwodnienie linii kolejowej. PLK SA przewidziały również warunki dla swobodnego przejścia zwierząt" - zaznaczył Hamarnik.

Podróżni korzystają także ze zmodernizowanego przystanku w Czarncy, który ułatwił podróże w kierunku Kielc lub Częstochowy. Dwa większe i wyższe perony są w pełni dostępne dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się; przygotowano pochylnie, ścieżki naprowadzające i oznaczenia w alfabecie Braille'a.

Budowę linii kolejowej nr 582 Czarnca - Włoszczowa Północ zrealizowano ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Wartość projektu to ok. 42,8 mln zł, w tym dofinansowanie UE wyniosło ponad 36 mln zł.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl