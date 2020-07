PKP PLK: modernizacja stacji kolejowej w Skoczowie k. Bielska-Białej

Trwa przebudowa stacji kolejowej w Skoczowie koło Bielska-Białej. Inwestycja jest elementem modernizacji trasy do Wisły Głębiec, której koszt wyniesie 460 mln zł - podały PKP Polskie Linie Kolejowe. Zakończenie prac nastąpi pod koniec 2021 r.

Katarzyna Głowacka z zespołu prasowego PKP PLK poinformowała, że na stacji Skoczów, znajdującej się na trasie do Wisły, usunięto już stare tory i elementy sieci trakcyjnej.

"W Skoczowie widać nowe konstrukcje peronów. Są fundamenty lokalnego centrum sterowania, z którego będzie prowadzone zarządzanie ruchem pociągów. Wykonawca przebudowuje obiekty na szlaku Bronów - Skoczów, m.in. most na Wiśle w Skoczowie" - poinformowała Głowacka.

Jak wskazała, zakres robót wymaga zmian w kursowaniu pociągów. "Podróżni mają zapewnioną obsługę. Zastępcza komunikacja autobusowa kursuje na odcinkach Bielsko-Biała - Skoczów - Ustroń - Wisła Głębce oraz Czechowice-Dziedzice - Zabrzeg - Chybie Mnich - Pierściec - Skoczów - Goleszów - Ustroń - Wisła" - wyjaśniła.

Przedstawicielka PKP PLK dodała, że stacja w Skoczowie wyposażana jest w pochylnie, które ułatwią dostęp na perony osobom z ograniczoną możliwością poruszania się.

"Przewidziano antypoślizgową nawierzchnię i ścieżki naprowadzające, które pozwolą na dogodniejsze dojścia osobom niewidomym i słabo widzącym. Będą dwa 200-m szersze i wyższe perony, co zapewni podróżnym komfort przy wsiadaniu i wysiadaniu z pociągów. Będą im służyły nowe wiaty, ławki, poręcze do odpoczynku na stojąco. Perony zyskają nowe oświetlenie, co wpłynie na bezpieczeństwo podróżowania" - podała Głowacka. Orientację ułatwią natomiast tablice i gabloty informacyjne. Zaplanowano też montaż stojaków na rowery.

Jak podkreśliła, remont szlaku do Wisły pozwoli pociągom jechać szybciej. "Efektem inwestycji będą krótsze podróże w Beskid Śląski. Z Katowic do Wisły Głębce podróżni pojadą ok. 100 minut, czyli o ponad 30 minut szybciej niż dotychczas" - zaznaczyła.

Zwiększy się też dostęp do kolei, a podróżni skorzystają z nowych przystanków, m.in. Skoczów Bajerki, z wygodnych peronów na siedmiu stacjach i dziesięciu przystankach - m.in. w Cieszynie, Goleszowie, Ustroniu i Wiśle Uzdrowisko. Przywrócone zostanie połączenie z Goleszowa do Cieszyna. Zwiększy się przepustowość linii.

Katarzyna Głowacka poinformowała, że wartość rewitalizacji linii kolejowych z Bronowa przez Bieniowiec, Skoczów i Goleszów do Cieszyna oraz Wisły Głębce to prawie 460 mln zł. 85 proc. pochodzi z funduszy europejskich. Zakończenie prac planowane jest do końca 2021 r.