PKP PLK: Od niedzieli korekta rozkładu jazdy pociągów

W niedzielę, 12 marca wchodzą w życie zmiany w rozkładzie jazdy pociągów - przypomina zarządca infrastruktury kolejowej, spółka PKP PLK. Pociągi wrócą na część modernizowanych tras, na innych remonty wymagają zmiany rozkładu i wprowadzenia komunikacji zastępczej.

Aktualny i przyszły rozkład jazdy pociągów jest dostępny na www.portalpasazera.pl, www.rozklad-pkp.pl, www.intercity.pl oraz w aplikacjach mobilnych Portal Pasażera i Rozkład-PKP.

Są zauważalne zmiany. Przeczytaj, jak będzie się podróżować i gdzie

Jak podało PKP PLK, od 12 marca na obszarze Warszawskiego Węzła Kolejowego linia z Radomia zyska bezpośrednie połączenie z linią obwodową. Skrócony ma zostać czas jazdy między Warszawą a Lublinem, na odcinku Otwock-Lublin Główny zakończył się proces certyfikacji dla urządzeń sterowania ruchem kolejowym, co ma pozwolić na podniesienie prędkości przejazdu pociągów do 160 km na godz. Według PKP PLK pozwoli to skrócić czas przejazdu Lublinem a Warszawą o około 20 minut.

W Wielkopolsce od niedzieli pociągi wrócą na zmodernizowaną trasę Drzymałowo-Wolsztyn, gdzie czas przejazdu ma wynosić ok. 25 min. W województwie lubuskim pociągi mają wrócić na linię ze Zbąszynka do Czerwieńska, na której kontynuowane będą roboty wykończeniowe m.in. na mostach i wiaduktach oraz przejazdach kolejowo-drogowych. Po zakończeniu wszystkich robót i uzyskaniu wymaganych pozwoleń, pociągi pojadą 120 km na godz., co skróci czas podróży - podkreśla PKP PLK.

Na Dolnym Śląsku uruchomiony zostanie nowy przystanek Legnica Strefa, w woj. warmińsko-mazurskim otwarte zostaną przystanki

Nikielkowo i Kolno na linii Olsztyn-Korsze, oraz Wietrzychowo na trasie Olsztyn-Działdowo. Pod koniec marca planowane jest udostępnienie przebudowanego peronu nr 4 na stacji Olsztyn Główny - zaznaczył zarządca. W Krakowie otwarte zostaną przebudowane perony na stacji Kraków Bieżanów. Na Lubelszczyźnie od marcowej korekty rozkładu jazdy pasażerowie skorzystają z nowego jednokrawędziowego na stacji Biała Podlaska, od strony budynku dworca.

Jak podkreśliło PKP PLK, rusza też budowa nowych przystanków z Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych

Na Podkarpaciu powstawać będzie przystanek Mielec Południowy, w Małopolsce rozpoczyna się budowa przystanku Dąbrówka Jezioro Mucharskie. W woj. łódzkim PLK zaczynają budowę nowych przystanków Pabianice Północ oraz Zgierz Rudunki, gdzie zakres prac wymaga wprowadzenia zastępczej komunikacji autobusowej. Zmiany zostały uwzględnione w rozkładzie jazdy.

