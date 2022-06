PKP PLK: Od niedzieli wakacyjna korekta kolejowego rozkładu jazdy

Wakacyjna korekta kolejowego rozkładu jazdy zostanie wprowadzona w niedzielę 12 czerwca - informują PKP PLK. Po ponad 20 latach wrócą pociągi na linię z Wrocławia przez Sobótkę do Świdnicy, a od 25 czerwca bezpośrednie połączenia do Zakopanego.

Jak informują PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK), na Dolnym Śląsku po ponad 20 latach możliwy będzie przejazd pociągiem z Wrocławia przez Sobótkę do Świdnicy. Podróżni do dyspozycji na tej linii będą mieli 14 przystanków. Czas przejazdu wyniesie około godziny - w zależności od liczby zatrzymań.

W woj. lubuskim uruchomione zostaną weekendowe i świąteczne połączenia pasażerskie na trasie Czerwieńsk - Guben.

Natomiast na Podkarpaciu możliwe będą przejazdy pociągiem z Sanoka do Ustrzyk Dolnych. Połączenia zaplanowano w weekendy. Będą kursowały sezonowe pociągi z Rzeszowa do Zamościa i słowackiej miejscowości Medzilaborce oraz z Jarosławia do Lublina.

Jak informują PKP PLK, w stolicy Małopolski na stację Kraków Główny wrócą codzienne połączenia z Wieliczki do Krakowa.

W województwie świętokrzyskim na linii z Kielc do Buska-Zdroju podróżni, po odbudowie peronów, będą mogli korzystać z przystanku Dębska Wola (od 12 czerwca) i stacji Włoszczowice (od 30 czerwca).

"W porównaniu z zeszłorocznymi wakacjami na 40 nowych i zmodernizowanych stacjach i przystankach podróżni mają dodatkowy i wygodniejszy dostęp do kolei. Komfort podróżowania, szczególnie dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się, zwiększyły odpowiednio przygotowane perony wyposażone w pochylnie lub windy" - przekazała spółka.

Z informacji zarządcy infrastruktury wynika też, że do Zakopanego od 25 czerwca wracają bezpośrednie połączenia m.in. z Krakowa, Warszawy i Gdyni.

PKP PLK przypomina, że prace na kolejowej "zakopiance" prowadzone są etapami, tak by zapewnić bezpośredni dojazd pod Tatry w sezonie letnim oraz zimowym.

"Na niektórych trasach, ze względu na szeroki zakres robót, wprowadzona zostanie zastępcza komunikacja autobusowa. Od 13 czerwca w woj. pomorskim kontynuowane będą prace na trasie między Glinczem a Kartuzami. Dla podróżnych zapewniona zostanie komunikacja autobusowa na odcinku Somonino - Kartuzy - Dzierżążno" - napisano w komunikacie.

Jak podają PKP PLK, informacje dotyczące przyszłego rozkładu jazdy pociągów są dostępne w aplikacji i serwisie portalpasazera.pl, na stronach przewoźników oraz na plakatach na stacjach i przystankach. Ponadto 12 i 13 czerwca br. na dworcach w największych miastach Polski informatorzy mobilni pomogą pasażerom ustalić dogodne przesiadki, znaleźć odpowiedni peron, a także będą służyć informacją pomocną w podróży.

Aktualny kolejowy rozkład jazdy wszedł w życie w niedzielę 12 grudnia 2021 roku i będzie obowiązywał do grudnia 2022 roku. W marcu br. wprowadzono do niego pierwszą korektę. Kolejne zaczną obowiązywać 12 czerwca, 3 września i 6 listopada.

