PKP PLK ogłosiły przetarg na przebudowę przystanku Kraków Business Park

PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg na przebudowę przystanku Kraków Business Park w podkrakowskim Zabierzowie. Dzięki inwestycji podróżni, w tym pracownicy tamtejszego centrum biznesowego, zyskają lepszy dostęp do kolei aglomeracyjnej i dalekobieżnej.

Inwestycja realizowana będzie w ramach większego projektu obejmującego modernizację linii kolejowej E30 Katowice - Kraków.

Jak poinformował w czwartek (17 września) rzecznik PKP PLK Mirosław Siemieniec, w ramach przedsięwzięcia zostaną przebudowane dwa perony. Zgodnie ze standardami będą podwyższone, co ułatwi wsiadanie i wysiadanie z pociągów. Przewidziano nowe wiaty i czytelne oznakowanie. Dzięki budowie dwóch pochylni z peronów dogodniej skorzystają podróżni o ograniczonych możliwościach poruszania się. Z myślą o potrzebach osób niedowidzących i niewidomych zamontowane zostaną ścieżki naprowadzające m.in. w wyremontowanym przejściu podziemnym.

Rozpoczęcie prac zaplanowane jest w drugim kwartale 2021 r., a zakończenie jeszcze na koniec tego roku. Inwestycja szacowana na kilkanaście mln zł zostanie zrealizowana w ramach kończącej się przebudowy linii kolejowej E30 na odcinku Zabrze - Katowice - Kraków. Zadanie o wartości prawie 2 mld zł jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej, w ramach instrumentu CEF "Łącząc Europę" w wysokości 1,4 mld zł.

W ramach przebudowy linii łączącej stolice Małopolski i Śląska podróżni mogą już korzystać z przystanków m.in. w Rudawie Balinie i krakowskich Bronowicach. Gotowe są stacje Zabierzów, Jaworzno Szczakowa, Krzeszowice, Kraków-Mydlniki. Nowe wiadukty drogowe zbudowano m.in. w Krakowie, Jaworznie, Krzeszowicach i Woli Filipowskiej.

Po modernizacji na całej trasie Kraków-Katowice pociągi pojadą z prędkością do 160 km/h, co pozwoli najszybszym z nich pokonać trasę między stolicami woj. małopolskiego i śląskiego w ciągu ok. 50 minut.