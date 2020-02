PKP PLK opracują warianty rozbudowy linii kolejowej Warszawa - Czachówek

PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) opracują studium wykonalności dla budowy dodatkowych torów na trasie z Warszawy do Piaseczna i Czachówka wraz z połączeniem do Konstancina-Jeziorny - poinformował we wtorek członek zarządu PKP PLK Arnold Bresch.

Wartość podpisanej umowy to około 3,5 mln zł.

"Oznacza to, że do końca 2021 roku będziemy mieli dokument, który nam pokaże rozwiązania techniczne na odcinku między warszawskimi Alejami Jerozolimskimi a Czachówkiem. Chcemy, aby projektanci wyszukali potencjalnie nowe przystanki, aby dobrze połączyć komunikację kolejową z komunikacja miejską" - powiedział Bresch.

"W ramach tego zadania chcemy również przeanalizować możliwość połączenia Okęcia z Konstancinem - Jeziorną. Jest duże zainteresowanie społeczności lokalnej i przewoźników, żeby tego typu połączenie utworzyć" - dodał.

Bresch wyjaśnił, że dzięki studium wykonalności kolejowa spółka będzie mogła się starać o unijne fundusze na rozbudowę połączenia.

Studium wykonalności dotyczy budowy dwóch dodatkowych zelektryfikowanych torów aglomeracyjnych na ok. 20-km odcinku od przystanku Warszawa Aleje Jerozolimskie (na styku ze stacją Warszawa Zachodnia) do stacji Piaseczno. Zostanie także przeanalizowana możliwość wydłużenia układu czterotorowego również do stacji Czachówek Południowy.

Członek zarządu PKP PLK przypomniał, że docelowo kolejowa spółka zamierza rozbudować wylotowe połączenia kolejowe biegnące z i do Warszawy tak, aby oddzielić ruch aglomeracyjny od dalekobieżnego i towarowego.