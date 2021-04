PKP PLK: Po 12 kwietnia ruszają kolejne prace na odcinku Czyżew-Białystok Rail Baltica

Przebudowa kilku przystanków kolejowych, budowa mostu nad rzeką Narew w Uhowie - to prace, które w najbliższych dniach zaczną PKP PLK na odcinku Czyżew-Bialystok międzynarodowej trasy kolejowej Rail Baltica.

Prace będą się wiązały ze zmianami w ruchu pociągów, bo będą prowadzone na jednym z dwóch torów na trasie Białystok-Łapy - podało w komunikacie PKP PLK.

Modernizacja ok. 70 km odcinka Czyżew-Białystok to obecnie największa inwestycja kolejowa realizowana w województwie podlaskim. Prace zaczęły się jesienią 2020 r. od modernizacji stacji Czyżew i są kontynuowane. Koszt całej inwestycji to 3,4 mld zł. Jest ona dofinansowana z UE z programu CEF- Łącząc Europę.

PKP PLK poinformowały, że w najbliższych dniach zacznie się przebudowa przystanków w Uhowie, Bojarach, Niewodnicy i Klepaczach, a w Baciutach zamiast przystanku powstanie stacja.

Przebudowywane będą przystanki w Uhowie, Bojarach, Niewodnicy i Klepaczach. W Baciutach w miejsce przystanku powstanie stacja kolejowa. "Wybudowane zostaną skrzyżowania bezkolizyjne zwiększające bezpieczeństwo w ruchu kolejowym i drogowym. Jednym z największych wyzwań będzie budowa nowego, prawie 200-metrowego mostu nad Narwią w Uhowie. Nowa przeprawa na lata zapewni sprawne podróże i przewóz towarów na międzynarodowej linii. Rozpoczęcie prac, m.in. demontaż torów, poprzedzi przygotowanie bezpiecznych i oznakowanych przejść" - zapowiedziały Polskie Linie Kolejowe.

Trwają prace na stacji kolejowej Białystok, ich zakres w najbliższym czasie się poszerzy. Inwestor poinformował, że w obrębie całej stacji zdemontowano jak dotąd ok. 30 km torów i sieci trakcyjnej. "Budowane jest lokalne centrum sterowania ruchem kolejowym, które zapewni bezpieczne i sprawne kursy pociągów. W kwietniu prace będą widoczne przy peronach nr 1 i 2 oraz sąsiadujących torach" - zapowiadają PKP PLK.

Mają się też zacząć przygotowania do budowy tunelu pod torami na stacji. Już wcześniej informowano, że powstaną cztery zadaszone perony.

W ramach prac na Rail Baltica w Starosielcach jest przygotowywana łącznica, która będzie łączyć linię z Ełku do Bielska Podlaskiego. "Postępują prace od granicy województwa do stacji Racibory. W Czyżewie roboty obejmują perony, teren wiaduktu kolejowego oraz drogi dojazdowe. Obok torów widać konstrukcje sieci trakcyjnej. W Szepietowie wykonawca przygotowuje budowę nowych peronów i przygotowywany jest teren do prac torowych oraz budowy dwóch wiaduktów nad torami" - poinformowało PKP PLK.

Modernizacja całego odcinka Czyżew-Białystok Rail Baltica ma być zakończona w 2023 r. - zapowiadały wcześniej władze PKP PLK. W 2024 r. ma być jeszcze montowany system sterowania ruchem. Po zakończeniu prac, podróż pociągiem z Białegostoku do Warszawy ma trwać ok. półtorej godziny.

