PKP PLK po 24 listopada zaczną ocenę projektów w programie Kolej Plus

PKP Polskie Linie Kolejowe po 24 listopada rozpoczną ocenę projektów, które wpłyną do zarządcy kolejowej infrastruktury w programie Kolej Plus - poinformował PAP rzecznik kolejowej spółki Mirosław Siemieniec.

Rzecznik wyjaśnił, że ocenie będą podlegały dokumenty z opracowaniami wstępnych studiów planistyczno-prognostycznych projektów, które miałyby zostać zrealizowane.

"Planujemy, że po 24 listopada rozpoczniemy ocenę nadesłanych wniosków. Zakładamy, że proces analizy potrwa trzy miesiące, po czym wybrane projekty zostaną skierowane do realizacji" - powiedział Siemieniec.

Dokumenty, na które jeszcze do 24 listopada czeka PKP PLK, mają określić niezbędny zakres prac. Ponadto, wnioskodawcy mają przedstawić opinie oraz wnioski z konsultacji społecznych. Należy też przedłożyć dokument potwierdzający zabezpieczenie finansowania minimum 15-proc. kosztów kwalifikowalnych inwestycji. Powinna być także złożona deklaracja o uruchomieniu i finansowaniu minimum 4 par pociągów przez 5 lat.

W programie Kolej Plus wpłynęło początkowo 79 wniosków. W drugim etapie naboru zlecono opracowanie wstępnych studiów planistyczno - prognostycznych dla 47 projektów. W tej puli jest 39 liniowych i 8 punktowych - dotyczących budowy nowych przystanków. Szacowana wartość wniosków przekracza 16 mld zł i obejmuje około 1300 km linii kolejowych.

Najwięcej opracowań wstępnych studiów planistyczno-prognostycznych zlecili wnioskodawcy w województwach: śląskim (15), wielkopolskim (5), małopolskim (5) i lubelskim (5). Po 4 projekty złożono w woj. mazowieckim i dolnośląskim, po 2 w woj. lubuskim i łódzkim oraz po 1 projekcie w województwach: opolskim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim.

Jak poinformował PAP prezes Polskich Linii Kolejowych Ireneusz Merchel, Program Kolej Plus zapewni m.in. połączenia do miast, które obecnie takiej komunikacji nie mają. Nowe szlaki kolejowe mają łączyć miejscowości powyżej 10 tysięcy mieszkańców z miastami wojewódzkimi. Program zakłada odbudowę, modernizację i przywracanie do eksploatacji tych torów kolejowych, które zostały zlikwidowane, ale też budowę nowych - powiedział prezes PLK.

W programie Kolej Plus 85 proc. wartości planowanych inwestycji będzie finansowało państwo poprzez spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe. Pozostałe 15 proc. kosztów inwestycji to wkład własny samorządów.

Wartość programu to około 6,6 mld zł, z czego 5,6 mld zł to środki z budżetu państwa. Pozostały ok. 1 mld zł będą musiały wyłożyć samorządy. Program ma zostać zrealizowany do roku 2028.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl