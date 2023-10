PKP PLK podpisują kolejną umowę. Pociągi pasażerskie wrócą na trasę po 30 latach

Konsorcjum firm: Zakład Robót Komunikacyjnych - DOM w Poznaniu oraz Trakcja i Intop Warszawa zwarło z PKP PLK umowę na prace projektowe i budowlane przy rewitalizacji linii kolejowej Sokołów Podlaski-Siedlce. Pociągi pasażerskie wrócą na tę trasę po 30 latach.

Wartość wynagrodzenia za realizację zakresu podstawowego to 231,5 mln zł netto, zaś opcjonalna wartość maksymalna to 253,4 mln zł netto.

Trasa zostanie zelektryfikowana. Przewoźnicy będą mogli wykorzystać nowoczesne, ekologiczne pojazdy i przygotować atrakcyjną ofertę podróży. Czas podróży między Sokołowem Podlaskim a Siedlcami wyniesie około 30 minut. Do Warszawy z Sokołowa pociągi z prędkością do 120 km/h pojadą w czasie około 120 minut - osobowe - i około 90 minut - przyspieszone.

W ramach projektu - jednego z czterech realizowanych w ramach rządowego Programu Kolej+ w woj. mazowieckim - przewidziano budowę i odbudowę 8 stacji i przystanków w: Strzale, Borkach Siedleckich, Suchożebrach, Podnieśnie (stacja towarowa), Stanach Dużych, Bielanach, Przywózkach, Sokołowie Podlaskim. Odpowiednia wysokość peronów ułatwi wsiadanie i wysiadanie z pociągu. Dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się będą pochylnie. Zamontowane zostaną wiaty, ławki, tablice informacyjne i oświetlenie.

- Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Sokołów Podlaski - Siedlce pozytywnie wpłynie na rozwój regionu. Zwiększy się dostępność do kolei i poprawią się warunki życia mieszkańców, m.in. w Sokołowie Podlaskim - powiedział Andrzej Bittel, wiceminister infrastruktury, cytowany w komunikacie.

- Realizacja projektów z rządowego Programu Kolej+ to jedno z wielu działań, które likwidują wykluczenie komunikacyjne. Przywrócenie kolejowych połączeń z Siedlec do Sokołowa Podlaskiego to kolejna inwestycja, którą PKP Polskie Linie Kolejowe będą realizowały by poprawić warunki życia mieszkańców. Ekologiczna kolej stanie się bardziej atrakcyjnym środkiem transportu - dodał Ireneusz Merchel, prezes PKP Polskich Linii Kolejowych SA.

PLK SA zaplanowały, że prace projektowe wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych na odcinku Sokołów Podlaski - Siedlce powinny zakończyć się do 2027 r., rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest na przełomie 2027 i 2028 r.