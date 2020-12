PKP PLK proponują wzrost opłaty dla przewoźników pasażerskich średnio o 8,7 proc.

Wzrost średniej stawki za korzystanie z infrastruktury kolejowej dla przewoźników pasażerskich średnio o 8,7 proc. zakłada projekt nowego cennika przesłany przez PKP Polskie Linie Kolejowe do zatwierdzenia przez prezesa Urzędu Transportu Kolejowego - poinformował urząd w środowym komunikacie.

PKP PLK w nowym projekcie cennika uwzględniły w kosztach także koszty peronów wraz z infrastrukturą umożliwiającą pasażerom dotarcie do peronów.

- Jest to rezultat wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 10 lipca 2019 r. w sprawie C-210/18 WESTbahn Management GmbH przeciwko ÖBB-Infrastruktur AG - podano.

Zaznaczono, że uwzględnienie przez zarządcę rozstrzygnięcia Trybunału spowoduje, że podwyżka w przewozach pasażerskich będzie bardziej odczuwalna niż w pozostałych segmentach, w których wzrost kosztów bezpośrednich wynika wyłącznie z uwarunkowań rynkowych.

Jak informuje UTK, w propozycji nowego cennika założono, że średnia stawka w przewozach pasażerskich wzrośnie o 8,7 proc. z 6,10 zł/pockm do 6,63 zł/pockm (pockm to przebieg pociągu na odległość 1 km - PAP), a średnia stawka dla przewoźników towarowych wzrośnie o 2,3 proc. (z 12,80 zł/pockm do 13,09 zł/pockm).

Nowy cennik ma zastąpić ten, który obowiązuje na sieci zarządcy kolejowej infrastruktury od 2018 r.

Jak informuje UTK, po trzyletnim okresie zamrożonych opłat, średnia stawka sieciowa wzrośnie o 2,4 proc. z 7,77 zł/pockm do 7,96 zł/pockm.

Bez zmian pozostanie m.in. poziom składnika stawki związanego z trakcją (0,22 zł/pockm).

Dodano, że średnia stawka jednostkowa opłaty manewrowej ma wzrosnąć o 2,7 proc. (z 3,35 zł/pockm do 3,44 zł/pockm).

Nowy cennik ma obowiązywać od 12 grudnia 2021 roku.

Prezes UTK weryfikuje poprawność ustalania i pobierania przez zarządcę opłat za udostępnianie infrastruktury. Może zatwierdzić projekt cennika w części dotyczącej sposobu ustalania stawki jednostkowej opłaty podstawowej i manewrowej lub odmówić jego zatwierdzenia.