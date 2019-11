PKP PLK przebudują kolejną stację na Dolnym Śląsku

Na stacji Wróblin Głogowski (województwo dolnośląskie) zostaną wybudowane dwa nowe perony. Przebudowane zostaną również tory, co ma zapewnić sprawną obsługę i przejazd pociągów towarowych. PKP Polskie Linie Kolejowe rozpoczynają przebudowę stacji za 27,5 mln złotych. Prace mają się zakończyć w 2021 roku.

W piątek, 8 listopada, PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały umowę z firmą Infrakol z Jawora na prace projektowe i budowlane.



Po przebudowie, dwa dwustumetrowe perony będą miały nową nawierzchnię i będą wyższe, co ułatwi wsiadanie i wysiadanie z pociągów. Dojścia do peronów będą przystosowane dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Zostanie zamontowane nowe, ledowe oświetlenie. Odnowione będą wiaty oraz ławki.



Jak wskazuje PKP PLK dla ruchu pasażerskiego i towarowego będą korzystne zmiany. Inwestycja pozwoli bowiem na przejazd pociągów pasażerskich z prędkością do 120 km/h (towarowych do 100 km/h) i likwidację ograniczeń prędkości, miejscami do 30 km/h.



W ramach umowy na stacji Wróblin Głogowski, położonej na tzw. Nadodrzance, zostaną przebudowane 4 km torów. Wymienionych zostanie 10 rozjazdów, ważnych elementów linii, zapewniających sprawne przejazdy z toru na tor. Zainstalowane będą w nich nowe urządzenia elektrycznego ogrzewania rozjazdów (EOR), zapewniające sprawne kierowanie ruchem w warunkach zimowych.



W rejonie wymienianych rozjazdów zabudowane zostaną nowe konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej. Wykonana zostanie naprawa trzech mostów i dwóch przepustów. Przeprowadzone zostaną prace odwodnieniowe, gwarantujące dobre utrzymanie torów na kolejne lata.



Stacja Wróblin Głogowski to ważnego punktu na mapie przewozów kolejowych Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego. W ciągu doby przez stację przejeżdża około 45 pociągów towarowych. Ważnym obszarem działania jest obsługa pociągów towarowych pobliskiej huty miedzi - wskazuje PKP PLK.



