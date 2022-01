PKP PLK przygotowały przetargi za gigantyczną kwotę

PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły pięć przetargów na szacunkową kwotę prawie 6 mld zł. Postępowania dotyczą modernizacji linii w województwie śląskim - od Będzina przez Sosnowiec, Katowice, Tychy do granicy w Zebrzydowicach, kolejowej obwodnicy Poznania oraz przebudowy stacji Słupsk. Inwestycje mają zostać sfinansowane już z nowej perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Województwo śląskie, Poznań i Słupsk

Niepokój branży

- Mamy świadomość, że nie wszystkie wnioski mogą wygrać konkurs. I jeśli tak się wydarzy, będziemy poszukiwać rozwiązań natury finansowej. Na dzisiaj zakładamy, że realizujemy je w ramach CEF - powiedział minister Bittel.PKP PLK ogłosiły trzy przetargi o wartości 3,7 mld zł na przebudowę linii od Będzina przez Sosnowiec, Katowice, Tychy do granicy w Zebrzydowicach.Na trasiedobudowane zostaną dwa tory. Rozdzielony zostanie ruch aglomeracyjny i dalekobieżny, co pozwoli przewoźnikom na kształtowanie atrakcyjnej oferty przewozowej. Linia zwiększy swoją przepustowość - będzie mogło kursować więcej pociągów. Lepszy dostęp do kolei zapewnią dwa nowe przystanki Sosnowiec Środula i Katowice Morawa. Przebudowane będą perony na stacji Sosnowiec Główny oraz przystanku Katowice Szopienice Płd. Wszystkie perony i obiekty służące podróżnym zostaną przystosowane do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Stacja Będzin obsługująca głównie przewozy towarowe, zostanie przebudowana.Inwestycja PLK obejmie też odcinek. Będą nowe, wygodniejsze perony na stacjach i przystankach: Tychy Żwaków, Kobiór, Piasek, Pszczyna i Goczałkowice wraz z dojściami uwzględniającymi dostęp dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Planowana jest modernizacja sieci trakcyjnej, obiektów inżynieryjnych oraz torów.Szybciej i wygodniej pojedziemy również na trasiei granicy z Czechami. Planowana jest m.in. przebudowa torów i sieci trakcyjnej. Stacje Chybie i Zebrzydowice oraz przystanki Zabrzeg Czarnolesie, Pruchna, Drogomyśl będą dostosowane do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się.. Projekt obejmuje budowę łącznicy Poznań Strzeszyn - Poznań Piątkowo, co usprawni podróże w poznańskim węźle kolejowym. Planowana jest kompleksowa modernizacja łącznie ponad 70 km m.in. torów i sieci trakcyjnej. Umożliwi to przejazdy pociągów pasażerskich z prędkością 100-120 km/godz. Dogodniejszy dostęp do kolei w obrębie aglomeracji poznańskiej zapewni planowana budowa siedem nowych przystanków: Poznań Suchy Las, Poznań Piątkowo, Poznań Naramowice, Poznań Koziegłowy, Poznań Zieliniec, Poznań Kobylepole, Poznań Franowo oraz przebudowa przystanku Swarzędz Nowa Wieś.Zwiększy się prędkość dla składów towarowych nawet do 80 km/godz. Wyższy poziom bezpieczeństwa w ruchu kolejowym i drogowym zapewni modernizacja przejazdów kolejowo-drogowych. Szacunkowa wartość prac to ponad 1,5 mld zł.Projekt zakłada przebudowę trzech peronów oraz układu torowego. Perony będą wyższe, co ułatwi podróżnym wsiadanie do pociągów. Wygodny dostęp do kolei dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się zapewnią windy z przebudowanego przejścia podziemnego na perony. Przejście zostanie poszerzone oraz połączone z nowym dworcem autobusowym. Historyczny charakter stacji podkreślą odrestaurowane zabytkowe wiaty peronowe oraz kioski. Nowoczesny system informacji pasażerskiej m.in. wyświetlacze, ułatwi orientację w podróży. Na Słupi zbudowany zostanie nowy most kolejowy i drugi tor, który usprawni obsługę ruchu kolejowego. W Kobylnicy Słupskiej będzie drugi peron, co ułatwi podróże na trasie Słupsk - Szczecin. Szacowana wartość prac to kilkaset mln zł.Wiceminister Andrzej Bittel skomentował, że ogłoszone właśnie przetargi to wyjście naprzeciw oczekiwaniom kolejowej branży budowlanej.Rzeczywiście niedawno w liście do premiera jej przedstawiciele napisali, że polska kolej boleśnie odczuwa skutki konfliktu z UE, które uniemożliwiają przyjęcie Krajowego Planu Odbudowy i zatwierdzenie nowych programów operacyjnych na perspektywę finansową 2021-2027.„Rynek zaufał zapewnieniom o dobrym przygotowaniu się do kolejnej unijnej siedmiolatki i uniknięciu dołka inwestycyjnego, jak miało to miejsce na początku perspektywy 2014-2020. Rok temu (2020 - red.), po wielu apelach, ogłoszone zostały plany przetargowe obejmujące kilkaset przetargów o łącznej wartości 17 mld zł. Zapowiedzi nie są realizowane i przewidywane jest, że w całym roku (2021 r. - red.) wartość postępowań osiągnie ledwie 3 mld zł” - czytamy w piśmie do Mateusza Morawieckiego.Czytaj także: To będzie trudny rok dla branży budowlanej Na czwartkowej konferencji prezes Merchel zapewniał, że PKP PLK tak planuje wydatki, aby unikać tzw. górek i dołków inwestycyjnych.- Założenie nasze było takie, że będziemy ogłaszać przetargi na 15-20 mld zł rocznie z planowaną realizacją na poziomie 13-15 mld zł. Mamy przygotowaną dokumentację, rozpisane programy, plan do roku 2030, w zasadzie z perspektywą do 2040 r. - zapewniał.- W tej chwili czekamy na przesądzenia dotyczące możliwości zaangażowania budżetu państwa w realizację inwestycji kolejowych. Taka dyskusja się toczy wewnątrz rządu, w niedługim czasie, ale bez podawania konkretnej daty, będziemy wychodzili z konsultacjami międzyresortowymi obejmującymi wydłużenie Krajowego Programu Kolejowego do roku 2027 z opcją do roku 2030 - dodał Andrzej Bittel.