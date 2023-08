PKP PLK przyznaje: bez rozbiórki dworca w Poznaniu nie da się spełnić potrzeb przewozowych

PKP PLK przygotowuje koncepcję przebudowy układu torów dla usprawnienia przejazdów dalekobieżnych i regionalnych na Poznańskim Węźle Kolejowym - poinformowała spółka. Aby spełnić docelowe potrzeby przewozowe, konieczna będzie rozbiórka starego budynku dworca w Poznaniu - dodano.

Stary budynek dworca kolejowego Poznań Główny zamknięto w 2013 roku. Jego funkcję przejął otwarty rok wcześniej obiekt, w którym mieści się m.in. galeria handlowa.

W 2020 r. władze Poznania i zarząd PKP podpisały list intencyjny ws. przebudowy starego budynku dworca i przywrócenia mu funkcji obsługi pasażerów. Przebudowa miała być zrealizowana do końca 2023 r.

PKP Polskie Linie Kolejowe przygotowuje koncepcję przebudowy układu torów dla usprawnienia przejazdów dalekobieżnych i regionalnych na Poznańskim Węźle Kolejowym, co wiązałoby się z wyburzeniem dworca.

Informację o planach rozbiórki nieczynnego budynku dworca podała w ostatnich dniach poznańska telewizja WTK. Rzecznik PKP S.A. Michał Stilger poinformował PAP, że spółka jest "na wstępnym etapie rozpatrywania wniosku PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. w sprawie aportu nieruchomości kolejowych (działek) pod kątem przyszłej przebudowy układu torowego stacji Poznań Główny".

W poniedziałek rzecznik spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Karol Jakubowski poinformował PAP, że spółka przygotowuje koncepcję przebudowy układu torów dla usprawnienia przejazdów dalekobieżnych i regionalnych na Poznańskim Węźle Kolejowym z uwzględnieniem rozwoju oferty przewozowej w horyzoncie do 2050 roku.

Nowe perony i nowe tory dla Kolei Dużych Prędkości

"Zakłada się rozbudowę układu torów na stacji Poznań Główny dla zwiększenia liczby pociągów przejeżdżających przez stację. Przeanalizowano ruch kolejowy i prognozy, które wskazują na zasadność budowy nowych krawędzi peronowych przy torach przelotowych" - poinformował rzecznik.

Jakubowski przyznał, że jeden z analizowanych wariantów przewidywał dodatkowe krawędzie peronowe przy zachowaniu istniejącego starego dworca. "Wtedy docelowe potrzeby przewozowe nie zostałyby spełnione" - podał.

Według ustaleń WTK nowe tory w Poznaniu miałyby powstać m.in. dla kolei dużych prędkości (KDP) w ramach projektu Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Rzecznik spółki CPK Konrad Majszyk przekazał PAP, że w maju spółka przedstawiła wariant inwestorski dla 155-kilometrowego odcinka KDP między Poznaniem, Kaliszem i Sieradzem. "Wprowadzenie linii KDP do Poznańskiego Węzła Kolejowego w oczywisty sposób wygeneruje dodatkowe potoki pasażerskie, które mogą mieć wpływ na efektywność układu torowego w jego obrębie" - podkreślił.

Przedstawiciel CPK zastrzegł przy tym, że realizowane przez spółkę zadania nie obejmują swoim zakresem modernizacji ani przebudowy dworca Poznań Główny. CPK nie ma wpływu na decyzje ws. obiektów dworcowych w Poznaniu - zaznaczył.

Trwa wybór projektanta, który opracuje m.in. koncepcję programowo-przestrzenną, raport oddziaływania na środowisko do złożenia wniosku o decyzję środowiskową i projekt budowlany dla linii Sieradz - Poznań. Dzięki inwestycji przejazd pociągiem między Warszawą a Poznaniem ma potrwać ok. 2 godz. Do CPK pasażerowie dojadą z Poznania w ok. 1 godz. i 40 min.

Dworzec miał być przywrócony, ale raczej będzie zburzony

Nowy dworzec od początku był krytykowany przez pasażerów, mieszkańców i społeczników m.in. za brak funkcjonalności.

W lutym 2020 r. władze Poznania i zarząd PKP podpisały list intencyjny ws. przebudowy starego budynku dworca i przywrócenia mu funkcji obsługi pasażerów. Według ówczesnych zapowiedzi, tego samego roku miała zostać wybrana pracownia odpowiedzialna za projekt inwestycji.

