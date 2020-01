PKP PLK: utrzymujemy stały trend wzrostu bezpieczeństwa

Utrzymujemy stały trend wzrostu bezpieczeństwa - powiedział wiceprezes PKP PLK Marek Olkiewicz. Przypomniał, że w ubiegłym roku nastąpił 11-proc. spadek w stosunku do 2018 r. liczby wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych.

W środę w siedzibie PKP PLK odbyło się spotkanie prasowe poświęcone bezpieczeństwu sieci kolejowej w zarządzie PKP PLK. Marek Olkiewicz podkreślił, że wzrost bezpieczeństwa na kolei jest wynikiem m.in. modernizacji infrastruktury kolejowej oraz szkoleń pracowników.

Zaznaczył, że PKP PLK utrzymują stały trend wzrostu bezpieczeństwa, m.in. budując skrzyżowania bezkolizyjne oraz inwestując w nowoczesne urządzenia na przejazdach, zmieniając kategorię przejazdów oraz współpracując z policją.

Jak wskazał na briefingu dyrektor biura bezpieczeństwa PKP PLK Włodzimierz Kiełczyński, na terenie zarządzanym przez PKP PLK w ubiegłym roku doszło do 531 wypadków, tj. o 26 mniej niż w roku 2018. Z tej liczby 163 to wypadki z udziałem samochodów osobowych, do których doszło na przejazdach. Dla porównania w roku 2018 doszło do 183 takich wypadków.

Kiełczyński zwrócił uwagę na wzrastającą każdego roku liczbę samochodów na polskich drogach oraz utrzymujący się od 2014 roku wzrost liczby kursujących pociągów.

PKP PLK wskazało również, że przyczyną 75 proc. wszystkich zdarzeń są sytuacje niezależne od zarządcy infrastruktury, a więc niewłaściwe zachowania kierowców na przejazdach i nieodpowiedzialne wkraczanie na tory w miejscach niedozwolonych. Podkreślono również, że o 11 proc. względem roku 2018 spadła w 2019 roku zarówno liczba wypadków, jak i kolizji na przejazdach kolejowych.

Polskie Linie Kolejowe zwracają uwagę, że podstawowe błędy kierowców to ignorowanie znaku stop i włączonych czerwonych świateł, wjeżdżanie pod opadające rogatki, omijanie slalomem zamkniętych półrogatek oraz wjeżdżanie na tory w momencie, gdy nie ma miejsca na zjazd z przejazdu.