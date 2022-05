PKP PLK: W tym roku jeszcze trzy korekty rozkładu jazdy na kolei

Do końca tego roku są zaplanowane jeszcze trzy korekty kolejowego rozkładu jazdy - poinformował PAP rzecznik PKP Polskich Linii Kolejowych Mirosław Siemieniec.

Wyjaśnił, że korekty rozkładu pozwalają na optymalne wykorzystanie dostępnej sieci kolejowej, wprowadzanie do eksploatacji kolejnych zmodernizowanych odcinków linii kolejowych i nowych przystanków.

Aktualny kolejowy rozkład jazdy wszedł w życie w niedzielę 12 grudnia 2021 roku i będzie obowiązywał do grudnia tego roku. W marcu tego roku wprowadzono do niego pierwszą korektę. Kolejne zaczną obowiązywać 12 czerwca, 3 września i 6 listopada.

"Dzięki korektom wykonawcy mają zapewnione warunki kontynuacji i możliwość zmiany etapu prac. Dzięki inwestycjom z Krajowego Programu Kolejowego zwiększa się atrakcyjność, dostępność i konkurencyjność kolei w połączeniach dalekobieżnych, regionalnych i aglomeracyjnych. Zarządca infrastruktury kontynuuje realizację projektów z Krajowego Programu Kolejowego o wartości prawie 77 mld zł" - stwierdził Siemieniec.

Poinformował on, że ostatnia korekta rozkładu jazdy, w niedzielę 13 marca, była okazją m.in. do wprowadzenia nowych połączeń dla mieszkańców Skawiny, wprowadzono też nowe bezpośrednie połączenie z Krakowa do Olkusza. Również od korekty pociągi jadą zmodernizowaną trasą Kraków - Katowice przez Jaworzno Szczakową.

Od marcowej korekty został ponadto włączony do eksploatacji nowy przystanek w Warce - Warka Miasto, a na przebudowywanej stacji Warszawa Zachodnia otwarto trzeci nowy peron.

