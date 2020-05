PKP PLK wymieniły 13 km torów między Chybiem i Skoczowem

Zakończyła się wymiana torów na 13-km trasie kolejowej z Chybia do Skoczowa na Śląsku Cieszyńskim – podały PKP Polskie Linie Kolejowe. To fragment inwestycji na szlaku, którym można jechać z Czechowic-Dziedzic do Wisły Głębiec lub Cieszyna.

Katarzyna Głowacka z biura prasowego PKP PLK podała we wtorek, że do wymiany torów użyta została maszyna o długości ponad 500 m.

"Pociąg do potokowej wymiany nawierzchni kolejowej ułożył 13 km nowych torów. Dzięki wykorzystaniu maszyny i automatyzacji robót, wykonawca skrócił czas wymiany. Samojezdna maszyna, o długości ponad 500 m, stanowi zestaw mechanizmów, m.in. suwnic, które zabierają stare szyny i podkłady, a w ich miejsce transportują nowe elementy. Automatycznie układany jest tor. Obsługuje ją 15-osobowy zespół" - wyjaśniła.

Przedstawicielka PKP PLK podała, że roboty na liniach kolejowych, które prowadzą do Wisły Głębiec i Cieszyna rozpoczęły się w połowie marca br. i przebiegają zgodnie z planem. Inwestor i wykonawcy stosują zasady bezpieczeństwa obowiązujące w czasie epidemii Covid-19.

"Na linii z Chybia w stronę Skoczowa, w stacjach Pierściec i Skoczów, usunięto już stare tory i element sieci trakcyjnej. Podobne prace wykonano od Goleszowa w stronę Cieszyna. Przygotowywane do przebudowy są stare perony na przystankach: Goleszów Górny, Bażanowice, Cieszyn Mnisztwo, który zmieni nazwę na Cieszyn Uniwersytet, oraz Chybie Mnich i Zaborze. Rozpoczęto prace przy obiektach inżynieryjnych między Goleszowem a Cieszynem oraz na szlaku Bronów - Skoczów, m.in. przy moście na Wiśle w Skoczowie" - podała Głowacka.

Dodała też, że linia od Skoczowa do Wisły Głębiec będzie przebudowywana w 2021 r. "Aby sprawnie prowadzić prace, wykonawca zgromadził już materiały. Przygotowany jest m.in. tłuczeń na stacji Pierściec oraz kilkanaście tysięcy podkładów strunobetonowych na stacjach Chybie i Goleszów" - wskazała.

Głowacka podała, że efektem inwestycji będzie poprawa kolejowego połączenia południa Polski z Beskidem Śląskim.