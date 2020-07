PKP PLK: za kilka lat z Bielska-Białej do Krakowa koleją w mniej niż 2 godz.

Za kilka lat pociągiem z Krakowa do Bielska-Białej pojedziemy w czasie krótszym niż 2 godz. Obecnie to ponad 3 godz. - podał prezes PKP Ireneusz Merchel podczas inauguracji pierwszego etapu modernizacji tego szlaku. Obejmuje on odcinek z Kalwarii Zebrzydowskiej do Andrychowa.

Ireneusz Merchel powiedział w czwartek, że termin zakończenia prac zaplanowano na połowę 2021 r. Wykonawca - firma Skanska - zapowiada, że ruch na linii przywrócony może zostać jeszcze przed końcem br.

Prezes dodał, że w dalszej perspektywie spółka zamierza zmodernizować kolejny odcinek: z Andrychowa do Bielska-Białej. "Chcemy, aby już za kilka lat można było przejechać pociągiem z Krakowa do Bielska-Białej w czasie poniżej 2 godz." - powiedział.

Merchel w rozmowie z PAP doprecyzował, że obecnie kończy się bieżąca perspektywa finansowa UE. "Trwają intensywne prace nad nową perspektywą. Zakładamy, że na początku 2021 r. będziemy wiedzieli, jakimi kwotami dysponujemy. Prowadzimy też rozmowy z marszałkami województw śląskiego i małopolskiego. Są zainteresowani, by ten projekt kontynuować. Nowa perspektywa zaczyna się za rok. Jeśli zatem będą decyzje finansowe, to realnym jest wejście na plac budowy za dwa, trzy lata, i kontynuacja prac przez kolejne dwa, trzy lata. Realnie cały projekt może się zakończyć w roku 2024-2025" - powiedział.

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, który uczestniczył w czwartkowej inauguracji prac, podkreślił, że w Polsce są przebudowywane nie tylko główne szlaki kolejowe, jak Kraków - Katowice czy Warszawa - Poznań, ale także linie ważne dla mieszkańców regionów.

"Każdy Polak ma prawo korzystać z dobrze urządzonego transportu kolejowego. (…) Mam nadzieję, że przewoźnicy, że Koleje Małopolskie i Koleje Śląskie, będą wykorzystywały szlak z Kalwarii Zebrzydowskiej do Andrychowa. Zapewni on dostęp do pracy, szkół, uczelni tysiącom mieszkańców. Skorzystają z niego także turyści. (…) To jest zrównoważony rozwój kraju. To jest polityka otwarcia transportowego. O tym mówi prezydent Andrzej Duda: +Polacy zasługują na dostęp do ekologicznego, sprawnego transportu+" - powiedział Adamczyk.

Minister zaznaczył, że nie jest to jedyna inwestycja realizowana w Wadowicach. W najbliższych dniach podpisana ma zostać umowa na wykonanie dokumentacji południowej obwodnicy Wadowic. Budowa, finansowana z Krajowego Funduszu Drogowego, ma ruszyć w 2024 r. Dwa lata później droga ma być gotowa.

W ramach projektu modernizacji szlaku kolejowego z Kalwarii Zebrzydowskiej do Andrychowa wymienionych zostanie 11 km torów i sieć trakcyjna od Wadowic do Andrychowa. Na trasie pojawi się drugi przystanek w Wadowicach. Będzie zlokalizowany w rejonie budowanego osiedla. "W 20-tys. Wadowicach powstaje osiedle dla 10 tys. osób" - powiedział burmistrz miasta Bartosz Kaliński.

Modernizacja obejmie stację Andrychów i przystanki w Choczni, Choczni Górnej oraz w Inwałdzie. Odnowione perony ułatwią tam pasażerom dostęp do pociągów. Będą nowe wiaty, ławki, oznakowanie i tablice informacyjne. Bezpieczeństwo w ruchu kolejowym i drogowym poprawi modernizacja 40 przejazdów.

Istotną częścią projekty jest budowa mijanki w Barwałdzie Średnim. Będą przebiegały tam dwa tory i zostanie zlokalizowany peron.

"To wszystko pozwoli przede wszystkim kursować znacznie większej ilości pociągów. Pozwoli też zwiększyć ich prędkość. Jak na linię regionalną, podgórską, nie będzie ona mała. Obecnie jeździmy tu 40-50 km na godz. Pojedziemy do 80 km na godz." - powiedział Merchel.

Projekt modernizacji trasy jest współfinansowanie przez UE z pieniędzy Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Koszt pierwszego etapu to 129 mln zł.