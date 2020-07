PKP PLK zmodernizowały stację kolejową w Krzeszowicach

Zakończyła się modernizacja stacji kolejowej w Krzeszowicach (woj. małopolskie) prowadzona przez PKP PLK w ramach przebudowy linii E30 łączącej Kraków i Katowice. Podróżni od środy mogą korzystać z trzech nowych peronów, przejścia podziemnego i windy.

Jak podkreślił minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, stacja Krzeszowice zyskała nowy blask dzięki rządowym inwestycjom. "Takich miejsc w całej Polsce jest bardzo dużo. Konsekwentnie dążymy do celu, jakim jest bezpieczna, komfortowa i przewidywalna polska kolej" - wskazał.

Prezes PKP PLK Ireneusz Merchel poinformował, że w ramach inwestycji, realizowanej w ramach Krajowego Programu Kolejowego, zostały zbudowane dwa nowe 200-metrowe perony dla relacji aglomeracyjnych oraz 400-metrowy peron, z którego mogą odjeżdżać wszystkie pociągi dalekobieżne. Na perony od ul. Daszyńskiego i Kolejowej można się dostać nowym przejściem podziemnym wyposażonym w windy, które zastąpiło wysłużoną kładkę pieszą nad torami. W ramach inwestycji wymieniono również tory, sieć trakcyjną i urządzenia sterowania ruchem kolejowym.

"Takie efekty są również na innych stacjach Małopolski i na sieci kolejowej w Polsce. Konsekwentnie kończymy rozpoczęte inwestycje, sprawnie wykorzystujemy środki unijne i ogłaszamy przetargi na nowe zadania" - zapewnił prezes PKP PLK.

Zmodernizowana stacja w Krzeszowicach to kolejny etap kończącej się przebudowy linii kolejowej E30 na odcinku Zabrze - Katowice - Kraków. Inwestycja o wartości prawie 2 mld zł jest dofinansowana ze środków Unii Europejskiej, w ramach instrumentu CEF "Łącząc Europę" w wysokości 1,4 mld zł.

Grzegorz Puda, wiceminister funduszy i polityki regionalnej podkreślił, że dzięki wsparciu funduszy unijnych Polska konsekwentnie dąży do osiągnięcia celu, jakim jest dokończenie do 2030 roku prac na sieci bazowej TEN-T, czyli na najważniejszych liniach drogowych i kolejowych dla Polski i całej Unii Europejskiej.

W ramach przebudowy linii łączącej stolice Małopolski i Śląska podróżni mogą już korzystać z przystanków m.in. w Rudawie Balinie i krakowskich Bronowicach. Gotowe są stacje Zabierzów, Jaworzno Szczakowa i Kraków-Mydlniki. Nowe wiadukty drogowe zbudowano m.in. w Krakowie, Jaworznie, Krzeszowicach i Woli Filipowskiej. Według zapowiedzi przedstawicieli PLK, na linii E30 wykonawcy kończą ostatnie zakresy prac.

Po modernizacji na całej trasie Kraków-Katowice pociągi pojadą z prędkością do 160 km/h, co pozwoli najszybszym z nich pokonać trasę między stolicami woj. małopolskiego i śląskiego w ciągu ok. 50 minut.