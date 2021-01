PKP przystąpiły do Klastra "Luxtorpeda 2.0"

Spółka PKP, pełniąca nadzór właścicielski nad spółkami Grupy PKP, dołączyła do Klastra "Luxtorpeda 2.0", podmiotu reprezentującego sektor transportu kolejowego, skupiający największe przedsiębiorstwa branży w Polsce - podano w komunikacie spółki.

Według PKP, Klaster "Luxtorpeda 2.0" uczestniczy w kształtowaniu polskiej polityki transportowej, pomagając wypracować najlepsze rozwiązania w obszarach legislacyjnym, organizacyjnym i finansowym. Wspiera instytucje i przedsiębiorców działających w sektorze transportu kolejowego w tworzeniu trwałych ram współpracy, budowaniu innowacyjnej sieci powiązań opartych na transferze wiedzy, technologii oraz nowatorskich rozwiązań pomiędzy członkami Klastra, instytucjami otoczenia biznesu, jednostkami naukowo-badawczymi oraz samorządami w celu zwiększania ich konkurencyjności z korzyścią dla pasażerów i klientów biznesowych kolei. Klaster opracowuje raporty i analizy dot. strategicznych działań, określa wyzwania, przed jakimi stoi transport kolejowy oraz wspomaga w tworzeniu łańcuchów wartości, wykorzystując polskie produkty i usługi.

"Przynależność do różnych organizacji wspomagających funkcjonowanie i rozwój tak istotnego sektora gospodarki jak transport to bardzo duża wartość dodana dla PKP S.A. Jako spółka matka w Grupie PKP jesteśmy nie tylko jej liderem, ale także podmiotem ukierunkowanym na umacnianie całego rynku transportowego w Polsce i w Europie, co ma duże znaczenie z punktu widzenia konkurencji międzygałęziowej. Liczę, że dotychczasowa współpraca z Klastrem +Luxtorpeda 2.0+ i nowe możliwości, jakie pojawiły się dzięki przystąpieniu PKP S.A. do tego przedsięwzięcia zaowocują działaniami, które będą miały realny, pozytywny wpływ na otoczenie, w którym prowadzimy działalność gospodarczą" - wskazał członek zarządu PKP S.A. Rafał Zgorzelski, cytowany w komunikacie.

Także dyrektor biura Klastra "Luxtorpeda 2.0" Mateusz Izydorek vel Zydorek liczy na obopólne korzyści. "PKP S.A. są jednym z najistotniejszych podmiotów branży. Sądzę, że nasza współpraca wpłynie pozytywnie na kształtowanie rynku, chociażby przez pracę nad rozwiązaniami prawnymi, wykorzystywanie innowacji w obszarze kolei, takie jak technologia wodorowa i związana z nią infrastruktura czy kształtowanie dworców oraz ich funkcjonalności w tworzeniu lokalnego centrum usługowego" - ocenił Izydorek vel Zydorek.

Grupa PKP powstała w 2001 r. w wyniku restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe. W skład Grupy PKP wchodzą Polskie Koleje Państwowe S.A., czyli spółka matka oraz spółki świadczące usługi m.in. na rynkach transportowym, logistycznym, zarządzania nieruchomościami i teleinformatycznym.