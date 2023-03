PKP: Szybciej pojedziemy pociągami z Warszawy do Radomia i Lublina

Szybciej pojedziemy pociągami z Warszawy do Lubina i Radomia - poinformował w niedzielę przedstawiciel zarządu PKP Intercity Tomasz Gontarz. Od 12 marca wejdą w życie zmiany w rocznym kolejowym rozkładzie jazdy, które będą obowiązywały do 10 czerwca.

Od tego tygodnia zmiany na linii do Lublina.

PKP Intercity zapowiada, że od 12 marca uruchomiony zostanie pociąg EIP, który połączy Katowice z Trójmiastem.

Natomiast z powodu naprawy linii kolejowej nr 38 od 4 maja zamknięty zostanie odcinek Giżycko - Sterławki Wielkie.

"Od niedzieli przyspieszamy na trasach PKP Intercity. Podróż między Radomiem Głównym a Warszawą Gdańską trwa 1:16. Między Lublinem Głównym a Warszawą Wschodnią 1:42. Tym samym podróż samochodem w tych relacjach trąci trochę ekstrawagancją" - napisał Gontarz.

Zmiany na linii do Lublina to m.in. efekt zakończenia procesu certyfikacji urządzeń sterowania ruchem kolejowym, co pozwoli na podniesienie prędkości przejazdu pociągów do 160 km/h. Dzięki temu o ok. 20 minut skróci się czas przejazdu między Lublinem a Warszawą.

Z kolei skrócenie czasu przejazdu Radomia wynika z zakończenia prac przy podstacjach trakcyjnych, które wzmacniają zasilanie na zbudowanej niemal od nowa linii radomskiej, gdzie między Warką a Radomiem przybył jeden tor.

Od 12 marca 2023 wybrane pociągi PKP Intercity pojadą warszawską linią obwodową, zatrzymując się na stacji Warszawa Młynów. Dzięki postojowi na tej stacji pasażerowie zyskają możliwość wygodnej przesiadki do linii metra M2, co umożliwi im szybki dojazd do Centrum, a także na prawobrzeżną część Warszawy.

PKP Intercity zapowiada, że od 12 marca uruchomiony zostanie pociąg EIP, który połączy Katowice z Trójmiastem, zatrzymując się po drodze w Sosnowcu, Warszawie i Malborku

Z kolei Warszawę z Krakowem połączy dodatkowo pociąg IC Kinga, który zostanie uruchomiony od maja bieżącego roku. Będzie kursował codziennie, a po drodze zatrzyma się m.in. w Radomiu i Kielcach. Połączenie będzie obsługiwane przez elektryczny zespół trakcyjny ED160 FLIRT.

W korekcie rozkładu jazdy, jak podaje kolejowa spółka, został uwzględniony również koniec prac modernizacyjnych na linii kolejowej nr 358. W konsekwencji, na odcinku Poznań - Zielona Góra - Poznań, przywrócony zostanie ruch pociągów, a połączenie pomiędzy miastami będzie funkcjonowało bez zastępczej komunikacji autobusowej.

Z informacji przekazanej przez przewoźnika wynika, że w związku z naprawą mostu w Grudziądzu skład TLK Flisak relacji Katowice - Gdynia Główna - Katowice pojedzie trasą okrężną przez Iławę Główną. Do pomijanych stacji: Sztum, Kwidzyn i Grudziądz podróżnych dowiozą autobusy komunikacji zastępczej. Mieszkańcy Dębicy, Rzeszowa i Strzyżowa nad Wisłokiem zyskają możliwość dojazdu m.in. do Krakowa, Tarnowa, Sanoka czy Zagórza dzięki skierowaniu przez te miasta składów TLK Bieszczady i TLK Wetlina.

Nie jest jednak tak różowo. Są i miejsca, gdzie będzie trochę trudniej na torach

Natomiast z powodu naprawy linii kolejowej nr 38 od 4 maja zamknięty zostanie odcinek Giżycko - Sterławki Wielkie. W związku z pracami IC Mamry pojedzie w relacji skróconej do Olsztyna Głównego, a odwołany zostanie pociąg IC Niegocin. W terminie 13 - 17 marca oraz 29 maja - 7 czerwca pociągi TLK Karpaty relacji Zakopane - Gdynia Główna - Zakopane oraz IC Warmia relacji Olsztyn Główny - Kraków Główny pojadą trasą okrężną przez Zawiercie, Dąbrowę Górniczą i Trzebinę.

12 i 13 marca do dyspozycji pasażerów będą informatorzy mobilni na dworcach w największych miastach Polski (Warszawa, Gdańsk, Gdynia, Szczecin, Kraków, Katowice, Poznań, Wrocław), którzy pomogą pasażerom ustalić dogodne przesiadki, znaleźć odpowiedni peron, a także będą służyć wszelką informacją pomocną w podróży.

Dokładne informacje na temat biletów i rozkładu jazdy przewoźnika pasażerowie uzyskają na stronie www.intercity.pl.

W okresie obowiązywania rocznego rozkładu jazdy 2022/2023 zarządca infrastruktury kolejowej przewidział pięć korekt, których zadaniem jest dostosowanie kursowania pociągów do prac modernizacyjnych prowadzonych na liniach kolejowych. 12 marca br. wejdzie w życie druga z nich.

