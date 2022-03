PKP: Transport kolejowy i dworce kluczowe w przyjmowaniu uciekających przed wojną na Ukrainie

Transport kolejowy przejął kluczową rolę związaną z przyjmowaniem osób przyjeżdzających z Ukrainy do Polski z powodu trwającej tam wojny; dworce kolejowe mają krytyczne znaczenie dla zachowania sprawności obsługi podróżnych - przekazało PKP. Szczególną rolę odgrywa dworzec Przemyśl Główny - dodano.

Jak podkreślono, PKP muszą zapewnić bezpieczeństwo wszystkim użytkownikom dworców oraz zadbać o niezakłóconą pracę obiektów, by umożliwić sprawną obsługę pasażerów z Ukrainy i zapewnić im pomoc.

"W związku z trwającą na Ukrainie wojną, transport kolejowy przejął kluczową rolę związaną z przyjmowaniem osób przyjeżdzających do Polski, a dworce kolejowe mają krytyczne znaczenie dla zachowania sprawności obsługi podróżnych" - wskazała spółka.





Podkreślono, że szczególną rolę odgrywa dworzec Przemyśl Główny, na którym udostępniono przestrzenie i pomieszczenia, w których zorganizowano punkt recepcyjny dla obywateli Ukrainy. Przypomniano, że punkty takie funkcjonują również na dworcach Chełm i Warszawa Wschodnia.

Jak dodano, w wielu miastach Polski, w tym m.in. na Dworcu Centralnym w Warszawie, działają punkty informacyjne. Placówki te organizują urzędy wojewódzkie i samorządy.

Ponadto, na wybranych dworcach przygotowane zostały specjalne strefy oczekiwania dla kobiet z dziećmi, osób starszych i z niepełnosprawnościami. W miejscach tych przybysze mogą odpocząć, skorzystać z toalety, prysznica i otrzymać pożywienie.

"Mimo trudnej sytuacji PKP muszą przede wszystkim zapewnić bezpieczeństwo wszystkim osobom przebywającym na dworcach, w tym obywatelom Ukrainy. Stąd ze względów bezpieczeństwa (w tym z uwagi na zagrożenie terrorystyczne) oraz sanitarnych, nie mamy możliwości udostępnienia dowolnych przestrzeni dworcowych na wydawanie posiłków i gromadzenie darów w przypadkowych miejscach" - podkreśliła spółka.

PKP zwróciło się z apelem do organizacji pomocowych, podmiotów komercyjnych i osób prywatnych o skoordynowane działania, a przede wszystkim o to, by konsultowali z operatorami punktów pomocowych i administracją dworców PKP możliwość dostarczania paczek z darami i prowadzenia innych działań; uzgadniali z przedstawicielami PKP uruchamianie stoisk i innych punktów; kontaktowali się z urzędami wojewódzkimi, które koordynują zarządzanie sytuacjami kryzysowymi, w sprawie możliwości udzielania pomocy.

Spółka zachęca do korzystania z przygotowanej przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów platformy PomagamUkrainie.gov.pl, gdzie można znaleźć zweryfikowaną bazę danych o działaniach pomocowych.

"Przygotowana zarówno w języku polskim, jak i ukraińskim platforma umożliwia uchodźcom wyszukanie praktycznych informacji o dostępnym wsparciu. Natomiast Polacy, a także polskie samorządy, organizacje pozarządowe i firmy, mogą zgłaszać swoje działania pomocowe lub wesprzeć organizatorów już prowadzonych akcji" - przekazano.

Sobota to dziesiąty dzień inwazji rosyjskiej na Ukrainę, która rozpoczęła się 24 lutego.

Wiceminister SWiA Paweł Szefernaker powiedział w sobotę na briefingu prasowym, że od momentu rozpoczęcia agresji Rosji na Ukrainę do dziś granicę Polski z Ukrainą przekroczyło blisko 800 tys. osób uciekających przed bombami, które spadają na ich ojczyznę. "W ciągu ostatniej doby przybyło do nas 106 tysięcy osób z Ukrainy. To pokazuje, że to jest najwyższa wynik w ciągu tych 10 dni. To pokazuje, że kolejne osoby docierają i tych osób w dalszym ciągu jest bardzo duża grupa" - powiedział.