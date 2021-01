PKP: W 2020 r. mniej wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych

O kilkanaście procent zmniejszyła się w 2020 r. w porównaniu z 2019 r. liczba wypadków z udziałem kierowców na przejazdach kolejowo-drogowych; ubiegły rok był najbezpieczniejszy w historii PKP PLK - poinformowały PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Jak podano w komunikacie, o 23 zdarzenia zmniejszyła się liczba wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych z udziałem kierowców w 2020 r. w porównaniu z 2019 rokiem. W 2020 r. na przejazdach kolejowo-drogowych doszło do 140 takich zdarzeń, czyli o 14 proc. mniej niż rok wcześniej, gdy odnotowano 163 zdarzenia. Ponadto, w 2019 r. zginęło 37 osób, a w 2020 mniej, bo 32 osoby.

W ocenie spółki, niebezpieczne zdarzenia na przejazdach w 99 proc. wynikają z niezachowania ostrożności przez kierowców, brawury i łamania przepisów.

"PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. konsekwentnie zwiększają poziom bezpieczeństwa na kolei. Przybywa zabezpieczeń oraz bezkolizyjnych skrzyżowań. Największymi wrogami bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych są pośpiech, ignorancja i brawura. Dlatego kolejny rok prowadziliśmy kampanię społeczną Bezpieczny Przejazd - +Szlaban na ryzyko+, która przypomina o rozsądnym zachowaniu - wskazał Marek Olkiewicz, wiceprezes zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., cytowany w komunikacie.

Według PKP PLK podstawowe błędy kierowców na przejazdach kolejowo-drogowych to ignorowanie znaku stop i włączonych czerwonych świateł, wjeżdżanie pod opadające rogatki, omijanie slalomem zamkniętych półrogatek oraz wjeżdżanie na tory w momencie, gdy nie ma miejsca na zjazd z przejazdu.

Zdaniem spółki bezpieczeństwo na przejazdach kolejowo-drogowych zwiększają z kolei żółte naklejki PLK.

"Informacje w formie żółtych naklejek są umieszczone na wszystkich przejazdach. Znajdują się od wewnętrznej strony krzyży św. Andrzeja lub przy słupkach, do których umocowane jest ramię rogatki. Jeśli na przejeździe zepsuje się samochód lub zablokujemy tory, informacje umieszczone na naklejce mogą zapobiec tragedii na torach" - napisano w komunikacie.

Według PKP PLK, na każdej takiej naklejce znajdują się trzy ważne numery. Pierwszy to indywidualny numer przejazdu kolejowo-drogowego. Drugi to numer alarmowy 112, który należy wybrać w przypadku zagrożenia życia. Operator 112 po podaniu numeru skrzyżowania będzie w stanie precyzyjnie określić, gdzie należy wysłać pomoc. Ma także możliwość szybkiego łącza z kolejarzami, którzy mogą wstrzymać ruch pociągów na linii. Trzeci numer to numer awaryjny, na który można zgłaszać usterki niezagrażające bezpośrednio życiu.