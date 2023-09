PKP Polskie Linie Kolejowe zmodernizują 14 przystanków w regionie – poinformowały władze spółki podczas piątkowej konferencji prasowej w Kielcach. W całym kraju modernizacja obejmie ponad 200 przystanków.

PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały w Kielcach umowę na zaprojektowanie i przebudowę przystanku kolejowego w Brzezinach, który ma poprawić dostęp do kolei na linii z Kielc do Buska-Zdroju. W przyszłym roku podróżni skorzystają z dwóch nowoczesnych peronów o długości 15 m, odpowiednio wysokich, aby ułatwić wsiadanie do pociągów.

"Cała infrastruktura będzie dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na peronach będą ławki, wiaty peronowe i tablice informacyjne. Nawierzchnia peronów będzie zróżnicowana, wyposażona m.in. w linie prowadzące, ułatwiające poruszanie się osobom niedowidzącym. W sąsiedztwie wybudowany zostanie także parking dla kierowców i rowerzystów. Dopełnieniem inwestycji będą energooszczędne latarnie z oświetleniem w technologii LED" - powiedział Grzegorz Łukasik, dyr. Zakładu Linii Kolejowych w Kielcach.

Całkowita wartość inwestycji wyniesie ponad 4,5 mln zł. Pieniądze ma modernizację przystanku w Brzezinach pochodzą z "Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025".

"Program ten przeciwdziała wykluczeniu komunikacyjnemu, promuje ekologiczne środki transportu oraz wspiera polską gospodarkę. Zaplanowane zadania inwestycyjne umożliwią podróżnym dostęp do kolejowej komunikacji wojewódzkiej i międzywojewódzkiej. Na ten cel przeznaczono 1 mld zł" - podkreślił prezes PKP Polskich Linii Kolejowych Ireneusz Merchel. Dodał, że środki te zostaną wykorzystane m.in. na wybudowanie lub zmodernizowanie przystanków kolejowych, a także sfinansowanie prac związanych z dostępnością miejsc parkingowych dla pasażerów.

"W woj. świętokrzyskim podróżni już korzystają z efektów programu m.in. we Włoszczowicach, Dębskiej Woli, Małogoszczu i Rykoszynie. Kolejne prace obejmą przystanki m.in. w Szczukowskich Górkach, Piekoszowie, Ludyni i Podchojnach" - zaznaczył Merchel.

"W sumie w regionie świętokrzyskim budowa nowych lub modernizacja istniejących przystanków obejmie 14 lokalizacji" - wskazał.

Wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz podkreślił, że podobne rządowe programy mają na celu przeciwdziałać wykluczeniu komunikacyjnemu. "Najwięcej środków idzie oczywiście na połączenia drogowe. Kolej jest uzupełnieniem ciągów komunikacyjnych. Modernizacja przystanku w Brzezinach ma duże znaczenie nie tylko dla mieszkańców regionu świętokrzyskiego, bo docelowo ta linia kolejowa z Kielc ma być przedłużona aż do Tarnowa" - powiedział Koniusz.

Obecni na spotkaniu wiceminister sportu i turystyki Anna Krupka i senator Krzysztof Słoń podkreślali, że kolejne inwestycje w infrastrukturę kolejową w regionie wpłyną na poprawę komfortu podróżnych i skrócą czas podróży.

"W Brzezinach, podobnie jak w Dębskiej Woli czy Małogoszczu, program przystankowy zbliży kolej do okolicznych mieszkańców. Dzięki tym inwestycjom ułatwiamy korzystanie z tego ekologicznego środka transportu. W skali kraju podobne efekty uzyskamy w przeszło 200 lokalizacjach" - poinformował Bittel.

Władze spółki PKP PLK zapewniły podczas piątkowej konferencji prasowej, że z tych 200 przystanków, ponad 90 proc. będzie gotowych do użytkowania do końca 2024 roku.

