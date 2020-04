Plac budowy pogłębienia toru wodnego Świnoujście-Szczecin przekazany

Plac budowy wykonawcy robót budowlanych i pogłębiarskich na torze wodnym Świnoujście-Szczecin przekazano w czwartek w Szczecinie. Do miasta płynie już pierwsza pogłębiarka.

"Roboty rozpoczną się od budowy dwóch sztucznych wysp na Zalewie Szczecińskim, gdzie dokonano już kontrolowanego zatopienia dwóch kilkukilometrowych rurociągów refulacyjnych, tzw. sinkerów" - poinformował w czwartek Urząd Morski w Szczecinie.

Jak wyjaśniono, na obu końcach każdego z rurociągów zostanie zainstalowany tzw. raiser - rurociąg z gumowych elementów, o dodatniej pływalności. Od strony wyspy będzie on połączony z pontonem rozkładającym urobek, a od strony toru będą się do niego podłączać pogłębiarki.

"Nowe wyspy, które staną się jednocześnie polami refulacyjnymi, będą zlokalizowane na wysokości mniej więcej dwudziestego drugiego i dwudziestego ósmego kilometra toru, kilka kilometrów na północny wschód od jego krawędzi" - podano. Na wyspy sinkerami będzie transportowany refulat wydobyty z dna.

Do wydobycia - jak poinformował Urząd Morski - jest ok. 23 mln m sześc. urobku. Łączna pojemność nowych pól refulacyjnych (wraz z rezerwą) wyniesie blisko 40 mln m sześc. Po zakończeniu inwestycji jedna z wysp pozostanie czynnym polem, które będzie zdolne przyjąć materiał z bieżących prac czerpalnych przez - jak oszacowano - najbliższych kilkanaście lat.

"Na obydwu wyspach nasadzona zostanie roślinność, by tereny te mogły stać się w przyszłości także miejscem bytowania awifauny i różnorodnych siedlisk przyrodniczych" - poinformowano.

Pierwsza pogłębiarka refulująco-ssąca, CSD Amazone, zmierza w kierunku Szczecina. Wykonawcą robót budowlanych i pogłębiarskich jest konsorcjum firm Dredging International nv i Van Oord Dredging and Marine Contractors bv.

Modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin obejmuje pogłębienie toru wodnego do 12,5 m na odcinku ok. 62 km, z równoczesnym jego poszerzeniem do 100 m oraz m.in. przebudowę skarp brzegowych, pogłębienie i poszerzenie obrotnic dla statków i budowę dwóch sztucznych wysp na Zalewie Szczecińskim.

Dzięki pogłębieniu toru wodnego do 12,5 m maksymalne dopuszczalne zanurzenie statków, zawijających do Szczecina, zwiększy się do ok. 11 m.

Wartość projektu, realizowanego przy współudziale środków unijnych, wynosi 1,4 mld zł. Inwestycja ma się zakończyć w 2022 r.