Płace kierowców bez kontroli. Rośnie szara strefa

Mija rok od wprowadzenia tzw. drugiej transzy pakietu mobilności. Przyniosła ona wzrost zarobków części kierowców, ale nie wszystkie firmy stosują nowe prawo.

Nowe rozwiązania płacowe wprowadziły duże firmy (pensje skoczyły nawet do 10 tys. zł netto), natomiast część małych płaci po staremu, wykorzystując brak (zarówno w Polsce, jak i na Zachodzie) brak mechanizmu kontrolnego.

- Mimo bardzo dużego parcia na wprowadzenie pakietu mobilności przez wyżej uprzemysłowione państwa Zachodu większość z nich nie wdrożyła przepisów krajowych, które należało przyjąć, aby pakiet mobilności stał się w pełni wymagalny - wyjaśnia Maciej Wroński, prezes organizacji pracodawców Transport i Logistyka Polska.

Wzrost kosztów płac w firmach, które wdrożyły w pełni pakiet, został skompensowany dobrą koniunkturą w 2022 r. Teraz popyt się zmniejsza, stawki spadają. Nieuczciwa konkurencja działająca w szarej strefie to coraz większy problem.

Najważniejsza zmiana, która weszła w życie 2 lutego 2022 r., to obowiązek naliczania kierowcom polskich firm pracującym w ruchu międzynarodowym na Zachodzie płac co najmniej równych płacom kierowców miejscowych. Jeśli polski kierowca pracuje w Niemczech, ma zarabiać jak Niemiec, jeśli we Francji, jak Francuz.

Zasada ta obejmuje całą Unię Europejską i odnosi się do dwóch rodzajów przewozów: kabotażowych, gdy przewoźnik z kraju A wykonuje przewozy w kraju B, i cross-trade, gdy przewoźnik z kraju A wykonuje przewozy między krajami B i C.

System naliczania wynagrodzeń kierowców jest bardzo skomplikowany. W dużym uproszczeniu: od wynagrodzenia brutto naliczanego według zachodnich stawek odlicza się wartość diet za czas, który kierowca przepracował w danym kraju. Otrzymana w ten sposób kwota podlega ozusowaniu, ale z zastrzeżeniem, że nie może być niższa niż prognozowane przeciętne wynagrodzenie w gospodarce w danym roku (jeśli kierowca wypracował więcej). W 2022 r. było to 5922 zł brutto, a w 2023 ma być 6935 zł brutto. W przypadku podatku dochodowego nie ma tu limitu dolnego, a przychód podlegający opodatkowaniu można pomniejszyć tylko o 30 proc. wartości „wypracowanych” diet.

To rozwiązanie ustawodawca przyjął dosłownie na ostatniej prostej przed wejściem w życie drugiej transzy pakietu mobilności. Branża odetchnęła z ulgą, bo wizja odprowadzania ZUS i podatków od pełnej zachodniej pensji polskiego kierowcy wprowadzała ją w stan przedzawałowy. Dramatu udało się uniknąć, ale było wiadomo, że nie będzie łatwo. Zapowiadał się trudny rok, bo chociaż na Wschodzie wojny jeszcze nie było, to inflacja i wzrost cen paliw już dawały o sobie znać.

Rośnie szara strefa, brak mechanizmu kontrolnego

Po roku okazuje się, że skutkiem pakietu mobilności jest poszerzenie szarej strefy w polskim transporcie drogowym, a to z tego powodu, że nowe rozwiązania płacowe wprowadziły duże firmy (pensje skoczyły do 6, 8, 10 tys. zł netto), natomiast część mniejszych płaci po staremu. Robi tak, bo nie ma mechanizmu kontrolnego. I to zarówno w Polsce, jak i na Zachodzie. To obserwacja Macieja Wrońskiego, prezesa organizacji pracodawców Transport i Logistyka Polska.

- Mimo bardzo dużego parcia na wprowadzenie pakietu mobilności przez wyżej uprzemysłowione państwa Zachodu większość z nich nie wdrożyła przepisów krajowych, które należało przyjąć, aby pakiet mobilności stał się w pełni wymagalny - wyjaśnia Maciej Wroński. - Większość zmian w pakiecie mobilności, szczególnie tych największej wagi, została wprowadzona w formie dyrektyw. Same w sobie nie obowiązują powszechnie. To państwa członkowskie zobowiązane są wdrożyć na ich postawie odpowiednie przepisy prawa krajowego. Te przepisy, w szczególności związane z delegowaniem, nie zostały wdrożone, a w związku z tym aktywność służb kontrolnych jest minimalna. Ogranicza się do sprawdzenia, czy pracownik został zgłoszony za pomocą europejskiego interface’u IMI. Nie słyszałem jednak o kontrolach warunków zatrudnienia. Chyba nawet nie określono sankcji.

Są zatem przepisy, ale się ich nie egzekwuje, bo zabrakło prawodawstwa krajowego. Notabene Polska też nie wdrożyła przepisów o delegowaniu, jest to dopiero w planie pracy Rady Ministrów i być może stosowna ustawa zostanie przyjęta w tym roku. Ma ona służyć ochronie własnego rynku i egzekwowaniu zasad delegowania zagranicznych kierowców pracujących w Polsce, co, prawdę mówiąc, jest zjawiskiem marginalnym.

W efekcie, jak podkreśla Maciej Wroński, w niektórych firmach nadal stosunkowo niską pensję zasadniczą uzupełnia się wypłacaniem diet i ryczałtów, mimo że brak do tego podstawy prawnej. Czasami właściciel tłumaczy się kuriozalnie, że nie doczytał przepisów, a czasami kierowca zainteresowany jak najwyższą wypłatą netto sam proponuje, że przystanie na płacę minimalną i na resztę wypłaconą "pod stołem". Jeśli pracodawca i pracownik tak się umówią, jest to praktycznie nie do wykrycia przez kontrole ZUS-u czy Państwowej Inspekcji Pracy.

Firmą, która wdrożyła drugą transzę pakietu mobilności, jest Kuźnia Trans z Mikołowa w woj. śląskim. Zatrudnia prawie 400 osób, a do wyliczania nowych wynagrodzeń i nadzorowania procedur musiała przyjąć kolejne, do działu kadr, rozliczeń, transportu. Dostosowanie się do nowych zasad wymagało czasu (miesięcy konsultacji, analiz, śledzenia przecieków, udziału w dziesiątkach webinariów) i pieniędzy. Wzrost pensji był wyższy niż się spodziewano i pochłonął kilka milionów złotych.

- Jako duża firma transportowa nie możemy sobie pozwolić, żeby nie działać zgodnie z przepisami - mówi Maciej Zwyrtek, dyrektor handlowy Kuźni Trans. - Najtrudniej było wyjaśnić klientom, że powodują one wzrost stawek za przewóz ładunków. Dużo łatwiej szło w przypadku podwyżek ze względu na wzrost kosztów paliwa. Klient sam tankuje auto i widzi, że cena rośnie. A na argument, że musimy zatrudnić dodatkowe osoby w administracji, mówi, że to nasza sprawa.

Zdaniem Macieja Zwyrtka, głównym beneficjentem wprowadzenia pakietu mobilności jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Z kilku milionów złotych przeznaczonych w firmie na podwyżki dostaje on więcej niż kierowcy. Ubocznym skutkiem wprowadzenia nowych przepisów jest zaś większa liczba L4.

Beneficjentami wprowadzenia zmian w zasadach wynagradzania kierowców pracujących w ruchu międzynarodowym są też firmy zajmujące się rozliczaniem czasu ich pracy.

- Spotkaliśmy się z bardzo dużym zainteresowaniem naszymi usługami. Spowodowane to było przede wszystkim tym, że firmy związane z branżą transportową zostały tak naprawdę postawione w sytuacji bez wyjścia, ponieważ musiały spełnić określone wymagania narzucone przez prawo międzynarodowe i krajowe - mówi Kacper Gołubowski, kierownik Działu Ekspertów w spółce SRW. - Podmioty, które nie miały w swoich strukturach specjalistów oraz odpowiednio wyszkolonej kadry, były zdane same na siebie. Z tego względu zaczęły zgłaszać się do firm świadczących usługi outsourcingowe z zakresu naliczania wynagrodzeń dla kierowców. Z kolei my, jako grupa, która zajmuje się tym na co dzień, musieliśmy zwiększyć ukierunkowanie na danych klientów, zarówno w dziale rozliczeń, jak i ekspertów, co wiązało się ze zwiększeniem zatrudnienia oraz indywidualnym podejściem do poszczególnych sytuacji, występujących u naszych klientów. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynkowym, stworzyliśmy między innymi autorski program szkoleń prowadzony przez naszych ekspertów.

Firma potwierdza, że zmiany wpłynęły na sytuację finansową firm transportowych. Wzrosły koszty pracowników, przez co sporo przedsiębiorców musiało zwrócić się do swoich kontrahentów o zmienienie stawki frachtu, jednocześnie ryzykując spadek konkurencyjności.

W niektórych obszarach pakiet mobilności sam się przyjmuje - rynek okazuje się najlepszym regulatorem

Koszty pracy w firmach, które się zastosowały do pakietu, poszły więc wysoko w górę. Niemniej jednak zostało to skompensowane dobrą koniunkturą, która zbiegła się w czasie z drugą transzą pakietu mobilności.

- Teraz zaczynają się schody. Popyt się zmniejsza, stawki spadają. Coraz silniej uwidacznia się czynnik nieuczciwej konkurencji, np. podczas przetargu, do którego staje z jednej strony duża firma transportowa, a z drugiej spedytor, który może skorzystać z firm niestosujących się do pakietu mobilności. Nas to irytuje. Pakiet mobilności rozszerzył szarą strefę, co wobec złej koniunktury ma negatywny wpływ na cały rynek - mówi Maciej Wroński.

Jego zdaniem jedną z przyczyn utrzymywania sę szarej strefy jest to, że metoda wyliczania wynagrodzeń kierowców jest bardzo skomplikowana, wymaga stosowania specjalnego algorytmu. Mali przewoźnicy, a tacy w Polsce dominują, nie są w stanie tego zrobić, muszą zamówić usługę na zewnątrz, a nie jest to tanie.

Pakiet mobilności dobrze przyjął się za to w obszarach niezwiązanych z płacami.

- Chodzi np. o powrót kierowców do miejsca zamieszkania. Na Zachodzie karierę robiły opowieści o kierowcach przebywających tam po pół roku, sypiających przez ten czas tylko w ciężarówce. Teraz okazuje się, że niezależnie od przepisów unijnych pracodawcy wobec problemu z kierowcami sami poprawiają warunki socjalne ich pracy. Coraz częściej stosuje się systemy "dwa na jeden", czyli dwa tygodnie w pracy, jeden w domu, w niektórych firmach nawet "jeden na jeden". Pakiet mobilności przyjął się tam, gdzie jest zgodny z tym, co dzieje się na rynku, który jest najlepszym regulatorem spraw socjalnych i płacowych. Zarobki też się wyrównują niezależnie od pakietu, w sposób naturalny następuje to w Europie - mówi Maciej Wroński.

Z kolei przepis o konieczności powrotu ciężarówki co osiem tygodni do bazy sprawił, że część polskich firm operujących wyłącznie na Zachodzie zaczęła otwierać tam swoje oddziały.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl