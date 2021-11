Plany FM Logistics w Polsce: skok w przychodach, egzoszkielet i zielona energia

W Polsce naszym celem jest co najmniej podwojenie przychodów i poprawa marży, która obecnie wynosi około 3 proc. Ma w tym pomóc rozwój infrastruktury na potrzeby e-commerce, a także mocniejsze wejście w logistykę miejską. Będziemy też realizować dużo projektów z zakresu zielonej gospodarki - deklaruje Daniel Franke, Managing Director Central Europe FM Logistic, odnosząc się do ogłoszonej niedawno strategii francuskiej firmy działającej m.in. w Polsce.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Wodór i egzoszkielet

W Polsce FM Logistic otworzy niebawem nowe centrum logistyczne w Wiskitkach, 40 km na zachód od Warszawy, w pobliżu przyszłego lotniska i międzykontynentalnego hubu CPK. Jeszcze w tym roku zakończy się też rozbudowa platformy logistycznej w Błoniu, gdzie prowadzone są operacje dla sektora farmaceutycznego.Podjęto też decyzję o rozbudowie obiektów w Będzinie (woj. śląskie) i w Olszowej, przy autostradzie A4 (woj. opolskie). W planach jest też uruchomienie operacji w Lędzinach (woj. śląskie) oraz nowa lokalizacja w Głogowie (woj. dolnośląskie), odpowiadająca na zapotrzebowanie na obsługę rynku niemieckiego. Plany te generują potrzebę zatrudnienia ok. 850-900 osób.- W Polsce celem również jest co najmniej podwojenie przychodów (tak jak w skali całej grupy - przyp. red.) i poprawa marży, która obecnie wynosi około 3 proc. Ma w tym pomóc rozwój infrastruktury na potrzeby e-commerce, a także mocniejsze wejście w logistykę miejską. Jednocześnie będziemy realizować dużo projektów z zakresu zielonej gospodarki i jesteśmy przekonani, że to wspomoże realizację tego celu - mówi Daniel Franke, Managing Director Central Europe FM Logistic.W jego ocenie, ostatni rok był wyjątkowy - biznes się zmieniał, spadał popyt ze strony klientów, na których negatywnie wpłynęła pandemia, a jednocześnie o kilkadziesiąt procent wzrosły przychody generowane przez firmy działające w sektorze e-commerce. Ten drugi trend się utrzymuje. Tylko w ostatnim roku popyt ze strony e-commerce wzrósł o ponad 20 proc. (mierzony liczbą realizowanych zleceń), a już podpisane i sfinalizowane kontrakty sprawiają, że w najbliższych miesiącach w tym segmencie firma spodziewa się wzrostu o ponad 80 proc.- W efekcie ostatnie, a także najbliższe miesiące obfitują w bardzo dużą liczbę finalizowanych rozmów komercyjnych i podpisywanych kontraktów. Niektóre z nich będą wdrażane jeszcze w 2021, inne w roku kolejnym, a nawet w 2023 roku. Większość tych biznesów związanych jest z kanałem e-commerce, ale nie brakuje też innych, np. dotyczących rynku farmaceutycznego czy też branży retail - wyjaśnia Daniel Franke, dodając, iż w pierwszym półroczu zawarto umowy o łącznej wartości niemal 40 mln euro obrotu rocznego.Czytaj także: Japońska firma z dużymi inwestycjami w polskiej logistyce Bardzo ważnym punktem strategii FM Logistic jest zrównoważony rozwój. Do roku 2030 firma chce osiągnąć neutralność klimatyczną.- Nie chodzi tu o greenwashing, tylko o podejmowanie realnych inicjatyw redukujących ślad węglowy - mówi Daniel Franke. - Wszystkie działania z tego zakresu określamy w FM Logistic mianem „Supply Change”. Nasze podejście jest wynikiem rosnącej świadomości zmian klimatycznych i ich skutków. Zmiany klimatyczne nie są trendem. To sytuacja kryzysowa, która wymaga współpracy między podmiotami prywatnymi i publicznymi. Jest to również kierunek, który dostrzegamy u naszych klientów, którzy też zamierzają realizować cele emisyjne, potrzebują zielonego łańcucha logistycznego i biorą te kryteria pod uwagę przy wyborze usługodawców.W Polsce dzięki strategii inwestowania na dużą skalę we własne obiekty magazynowe firma mogła sprawnie przejść z etapu zamierzeń do konkretnych inwestycji, np. w fotowoltaikę, w którą wyposażono już dwa obiekty, a kolejne trzy są w planach na lata 2022/2023.W oparciu o energię słoneczną FM Logistic chce produkować wodór wykorzystywany potem do zasilania wózków wysokiego składowania w magazynie. Ta technologia już działa w dwóch obiektach FM we Francji i w Hiszpanii. W Polsce ma się to dziać w powstającej właśnie platformie logistycznej w Wiskitkach. Trwają jeszcze analizy techniczne i finansowe tego rozwiązania, a także poszukiwania potencjalnych subwencji instytucjonalnych, podobnych do tych, które udało się pozyskać w Europie Zachodniej.Firma pracuje także nad wdrożeniem egzoszkieletu dla pracowników wykonujących w magazynach pracę fizyczną. Został on zaprojektowany i opatentowany przez FM Logistic, Uniwersytet Technologiczny w Compiègne (UTC) oraz start-up Hublex. Rozpoczęcie sprzedaży planowane jest na 2022 rok, ale już w grudniu br. w egzoszkielet wyposażonych zostanie pierwszych 100 pracowników magazynowych, a kolejni do końca przyszłego roku.W Polsce, w ramach współpracy z firmą Soter Analytics, testowane jest właśnie urządzenie Soter typu Clip & Go, które prowadzi analizy ergometryczne i w konsekwencji pomaga pracownikom operacyjnym utrzymywać prawidłową pozycję podczas pracy. W praktyce działa to tak, że gdy pracownik chce podnieść ciężar bez uginania kolan, nadwerężając kręgosłup, odzywa się ostrzegający sygnał dźwiękowy. Informacja o tym płynie także do komputera monitorującego pracę urządzeń.