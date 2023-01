PLK zamawiają dokumentację odbudowy połączenia Bytom – Ruda Chebzie

Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe, ogłosiła przetarg na opracowanie dokumentacji odtworzenia połączenia pasażerskiego Bytomia z Rudą Chebziem w programie Kolej Plus. Plany to m.in. budowa 5 km torów i modernizacja 4 km, a także budowa dwóch przystanków.

To drugi z sześciu realizowanych w programie Kolej Plus projektów Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, w którym ruszył już przetarg na dokumentację.

Kilka dni wcześniej PLK ogłosiła postępowanie na zaprojektowanie odtworzenia alternatywnego kolejowego połączenia pasażerskiego Katowic z Tychami przez dzielnicę Murcki.

Województwa śląskiego dotyczy też trwający przetarg PLK na dokumentację odbudowy połączenia Jastrzębia-Zdroju z Katowicami, gdzie liderem projektu jest samorząd województwa.

GZM zgłosiła do Kolei Plus m.in. sześć przyjętych do realizacji inwestycji, dzięki którym ma zostać odbudowanych, rozbudowanych lub przywróconych ruchowi pasażerskiemu ok. 100 km torów, a także powstać 14 przystanków osobowych. Inwestycje te wpisują się w projekt Kolei Metropolitalnej - oparcia głównych kierunków transportu publicznego w GZM na połączeniach kolejowych. Umowy ws. ich realizacji PLK i zainteresowane samorządy GZM zawarły na początku grudnia 2022 r.

Odtworzone ma zostać połączenie między dwiema istniejącymi liniami kolejowymi nr 132

Jak podała w poniedziałek Katarzyna Głowacka z zespołu prasowego PLK, drugie ogłoszone przez tę spółkę postępowanie Kolei Plus w obszarze Metropolii dotyczy dokumentacji dla odtworzenia istniejącego połączenia kolejowego między Bytomiem i Rudą Chebzie wraz z budową potrzebnych łącznic, dwoma przystankami Bytom ul. Zabrzańska (w rejonie dzielnicy Bobrek) i Ruda Śląska Orzegów oraz inną potrzebną infrastrukturą.

Jak wynika z opisu przedmiotu zamówienia zamieszczonego na platformie przetargowej PLK, odtworzone ma zostać połączenie między dwiema istniejącymi liniami kolejowymi nr 132 (na odcinku Bytom - Gliwice) oraz nr 137 (Katowice - Gliwice). Wykorzystany i zrewitalizowany zostanie przy tym odcinek jednotorowej linii nr 189 z Rudy Chebzia (na linii 137) do Zabrza Biskupic (na linii 132) pomiędzy Chebziem, a dawnym posterunkiem Kuźnica na terenie Bytomia (4 km).

Pociągi w postaci zespołów trakcyjnych będą mogły osiągać prędkość 80 km/h.

Powstaną też nowa łącznica, odchodząca od linii 137 w rejonie przystanku Ruda Śląska w kierunku Orzegowa (1,8 km), odcinek od Orzegowa do Kuźnicy (1,4 km), łącznica z Kuźnicy do stacji Bytom śladem m.in. dawnej linii nr 188 (3 km) i nowe tory w stacji Chebzie (1 km). W efekcie pociągi z Bytomia będą mogły od Orzegowa pojechać zarówno w stronę Chebzia i Katowic, jak i Rudy Śląskiej, Zabrza oraz Gliwic.

Zgodnie ze specyfikacją zamówienia, planowana jest m.in. taka optymalizacja geometrii zaprojektowanej historycznie na prędkość 60 km/h linii 189, aby pociągi w postaci zespołów trakcyjnych mogły osiągać prędkość 80 km/h. Połączenia mają być zelektryfikowane, a czas przejazdu z Bytomia do Rudy Chebzia - zajmować 10 min.

Jak wynika z informacji Głowackiej, prace projektowe dla zadania "Prace na liniach kolejowych nr 189 i 132 oraz budowa nowych łącznic Kuźnica - Bytom Bobrek Wsch. w celu stworzenia nowego połączenia Ruda Chebzie/Zabrze - Bytom, w tym budowa nowych p.o. Ruda Orzegów i Bytom ul. Zabrzańska" będą realizowane w latach 2023-25.

Roboty budowlane mogłyby być prowadzone w latach 2026-28. Szacowana wartość całego zadania (prace projektowe i budowlane) to ponad 270 mln zł. Obecny termin składania ofert w przetargu na dokumentację to 13 lutego.Bezpośrednim partnerem PLK w tym zadaniu jest samorząd Bytomia. "Kolej metropolitalna będzie istotną poprawą oferty komunikacji publicznej w naszym regionie" - mówił 5 grudnia ub. roku, podpisując umowę z PLK, prezydent Bytomia Mariusz Wołosz.

To jeden z siedmiu projektów z woj. śląskiego, które dostały zapewnienie finansowania w programie Kolej Plus

"Budowa nowego połączenia kolejowego między Bytomiem a Rudą Śląską i Zabrzem w ramach programu Kolej Plus z pewnością będzie atrakcyjnym rozwiązaniem dla osób pracujących i uczących się w tych miastach. Szybkie i bezkolizyjne połączenia między miastami to coś, czego oczekują od nas mieszkańcy i przedsiębiorcy. Bez rozwoju połączeń kolejowych nie rozwiniemy mobilności w Metropolii" - diagnozował prezydent Bytomia.

Pierwsze ogłoszone przez PLK postępowanie Kolei Plus w obszarze Metropolii dotyczy opracowania dokumentacji dla projektu "przygotowania alternatywnego połączenia aglomeracyjnego Tychy - Katowice Murcki - Katowice Ligota linią kolejową nr 142".

Zakłada on dokończenie rewitalizacji linii 142 i budowę trzech skrzyżowań dwupoziomowych zamiast przejazdów kolejowo-drogowych. Powstać ma też mijanka w Katowicach Murckach (w osobnych zamówieniach zbudowane zostaną przystanki kolejowe). Oferty w tym przetargu można składać do 10 lutego. Wartość planowanego przedsięwzięcia dot. linii nr 142 jest wyceniana na ok. 143 mln zł netto.

PLK w programie Kolej Plus m.in. ogłosiły już z końcem grudnia ub. roku przetarg na dokumentację koordynowanej przez samorząd województwa odbudowy połączenia kolejowego Jastrzębia-Zdroju z Katowicami.

To jeden z siedmiu projektów z woj. śląskiego, które dostały zapewnienie finansowania w programie Kolej Plus. Z tym przedsięwzięciem wiąże się projekt wnioskowany przez Mikołów (przy częściowym wsparciu GZM), który zakłada budowę drugiego toru na odcinku Katowice Ligota - Orzesze Jaśkowice na linii wiodącej m.in. z Katowic do Rybnika i Raciborza oraz dobudowę tam dodatkowych przystanków.

Pięć projektów zakontraktowanych przez PLK z samorządami w ramach Kolei Plus dotyczy bezpośrednio obszaru GZM i wiąże się z projektem Kolei Metropolitalnej (w tym projekty dot. linii 142 i 189). Wkład własny do tych sześciu przedsięwzięć, przekraczający 305 mln zł, zapewnia GZM.

