PLK zamawiają systemy sterowania i modernizację peronów w Zawierciu

Przetarg ma nowe systemy sterowania ruchem kolejowym w stacji Zawiercie, a także wymianę nawierzchni tamtejszych peronów pasażerskich i częściową przebudowę jednego z nich, prowadzi zarządca kolejowej infrastruktury, spółka PKP Polskie Linie Kolejowe.

Niedawno spółka PKP PLK zmodernizowała prowadzącą do Zawiercia linię kolejową nr 1 od strony Częstochowy.

Uruchomienie tej trasy i jej intensywne wykorzystywanie dodatkowo obciąży ruchliwą stację Zawiercie.

Stacja Zawiercie to jeden z kluczowych węzłów kolejowych w woj. śląskim. Jest ważna w ruchu regionalnym, krajowym, międzynarodowym oraz towarowym.

Niedawno spółka PKP PLK zmodernizowała prowadzącą do Zawiercia linię kolejową nr 1 od strony Częstochowy; cały czas trwają prace zmierzające do podnoszenia prędkości na Centralnej Magistrali Kolejowej, którą kursują m.in. najszybsze pociągi łączące Katowice z Warszawą i Trójmiastem. Obecnie w pobliżu trwa też odbudowa linii do Tarnowskich Gór, która zapewni m.in. kolejowe połączenie z lotniskiem Katowice.

Uruchomienie tej trasy i jej intensywne wykorzystywanie dodatkowo obciąży ruchliwą stację Zawiercie (sam projekt dot. LK 182 przewiduje m.in. budowę w Zawierciu nowego peronu).

W tym kontekście zarządca kolejowej infrastruktury ogłosił przetarg na zaprojektowanie i wykonanie prac obejmujących - zgodnie z poniedziałkową informacją - montaż nowych komputerowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym, wraz z nową nastawnią, przystosowaniem układu torowego i sieci trakcyjnej, a także sieci i urządzeń telekomunikacyjnych oraz elektroenergetycznych.

Zamawiana jest m.in. budowa sygnalizatorów świetlnych, instalacja elektrycznych napędów zwrotnicowych i systemów kontroli odpowiadających za przekazywanie informacji o położeniu i stanie urządzeń sterowania ruchem do dyżurnych ruchu. Przebudowywane i budowane urządzenia srk będą przystosowane do standardu ERTMS/ETCS poziom 2.

Ponadto, w rejonie stacji zabudowanych zostanie 10 nowych rozjazdów, wyposażonych w system elektrycznego ogrzewania, a także łącznie ok. 2 km nowych torów i ok. 10 km nowej sieci trakcyjnej. Zaplanowano również wzmocnienie podtorza i stabilizację torów objętych przebudową oraz budowę odwodnienia.

W części zamówienia bezpośrednio dotyczącej ruchu podróżnych zaplanowano wymianę płyt na peronach. Dodatkowo peron przy budynku dworca zostanie wydłużony w kierunku przejścia podziemnego i skrócony od strony nastawni (zachowana zostanie jego długość 400 m). Wykonany zostanie chodnik prowadzący do peronu od ul. Grunwaldzkiej i Spacerowej. Na sąsiednim peronie planowana jest budowa dwóch poczekalni otwartych z ławkami dla pasażerów.

Inwestycja "Zaprojektowanie i budowa nowych urządzeń srk w stacji Zawiercie oraz roboty towarzyszące w ramach projektu pn.: Modernizacja linii kolejowej nr 4 - Centralna Magistrala Kolejowa etap II" będzie finansowana ze środków krajowych.

Zgodnie z informacjami z platformy przetargowej PLK obecny termin składania ofert w tym postępowaniu przypada 31 sierpnia br.

