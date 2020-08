PLL LOT uruchamiają nowe połączenie lotnicze z Wrocławia

Wrocław po raz pierwszy zyskuje bezpośrednie połączenie lotnicze z Budapesztem. Samoloty PLL LOT na tej trasie będą latały raz w tygodniu, w poniedziałki, ale przewoźnik nie wyklucza zwiększenia częstotliwości - podano w komunikacie we wtorek.

Podróż lotnicza z Wrocławia do Budapesztu zajmie niewiele ponad godzinę. Zgodnie z rozkładem, ze stolicy Dolnego Śląska samolot wystartuje w poniedziałek o godz. 13:30, by w stolicy Węgier zameldować się o godz. 14:45. Znad Dunaju wyruszy o godz. 15:35, a we Wrocławiu wyląduje o godz. 16:50. Nową trasę obsługują maszyny Bombardier Q400.

Jak podano, port lotniczy Budapeszt im. Ferenca Liszta jest jednym z największych lotnisk w Europie Środkowej. Odgrywa istotną rolę również jako port przesiadkowy; oferuje połączenia transkontynentalne zwłaszcza do Azji, a także do Ameryki Płn. i Afryki.

"Cieszymy się z decyzji PLL LOT o uruchomieniu połączenia sieciowego do Budapesztu. Nowe połączenie daje osobom podróżującym w celach turystycznych znakomitą alternatywę dla pociągu, autobusu i samochodu" - powiedział cytowany w przesłanym PAP komunikacie Dariusz Kuś, prezes Portu Lotniczego Wrocław

Ocenił, że wielu pasażerów będzie miało dodatkową możliwość podróżowania w kierunkach dalekowschodnich np. do Seulu, co jest o tyle ważne, że Wrocław i Dolny Śląsk, to strefy dużych inwestycji koreańskich. "Beneficjentem tego połączenia będą w dużej mierze pracownicy i managerowie firm koreańskich" - dodał prezes.

Ja podano, uruchamiając połączenie do Budapesztu, PLL LOT rozwijają ofertę kierunków sieciowych z Wrocławia. Linie obsługują również trasę Wrocław-Warszawa (cztery rejsy dziennie, w sumie 28 rejsów tygodniowo). W wakacje, w ramach akcji #LOTnaWakacje polski przewoźnik zaoferował z Wrocławia cieszące się popularnością sezonowe rejsy m.in. do Barcelony, bułgarskiego kurortu Burgas, na greckie wyspy Rodos, Kretę (Chania), Korfu, Kos i Santorini, do Dubrownika i na Majorkę.

Jak podano, połączenia z Wrocławia sukcesywnie przywracają także pozostali przewoźnicy obecni w Porcie Lotniczym Wrocław. Dzięki temu, podróżni mają do dyspozycji siatkę, obejmującą w sumie już ponad połowę kierunków dostępnych przed rokiem.