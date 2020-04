Płock: radni przyjęli plan budowy stacji ładowania pojazdów elektrycznych

Plan budowy w Płocku (Mazowieckie) ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych przegłosowali w czwartek radni. Według planu, na koniec br. w mieście ma działać minimum 60 punktów ładowania. Projekt uchwały w tej sprawie przyjęto jednogłośnie.

Jak wyjaśniono w dokumentacji dołączonej do projektu uchwały, celem opracowania planu budowy w Płocku ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych jest rozbudowa infrastruktury w tym obszarze, a w konsekwencji przyczynienie się do zwiększenia tam liczby samochodów elektrycznych.

W planie dla Płocka zwrócono uwagę, że przedsięwzięcie wpisuje się w założenia Planu Rozwoju Elektromobilności w Polsce, który przewiduje udział administracji samorządowej w rozwoju tego segmentu. Podkreślono, że obowiązek opracowania lokalnych planów budowy stacji ładowania aut elektrycznych wynika z ustawy ze stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (UEPA).

W dokumentacji do uchwały przypomniano m.in., że w Płocku na koniec 2019 r. funkcjonowały 4 punkty ładowania pojazdów elektrycznych na stacji PKN Orlen. Wskazano jednocześnie, iż minimalna liczba takich punktów - co jest wymogiem ustawowym dla wszystkich miast o podobnej wielkości, liczbie mieszkańców i samochodów - powinna wynosić 60 na koniec 2020 r. Zgodnie z planem do osiągnięcia w tym czasie, na terenie miasta funkcjonować ma 29 stacji ładowania pojazdów elektrycznych uruchamianych przez różne podmioty, w tym np. OSD Energa.

"Na dzień 31 grudnia 2020 r. w ogólnodostępnych stacjach ładowania w Płocku będzie zainstalowanych 60 punktów ładowania, zgodnie z wymogiem określonym w art. 60.1. UEPA" - zadeklarowano w dokumentacji opublikowanej przez tamtejszy Urząd Miasta. Wyjaśniono, że nowe płockie stacje wyposażone mają być standardowo w dwa punkty ładowania o mocy nominalnej 22 kW; obecnie na stacji PKN Orlen 3 z 4 punktów ładowania mają moc 43 kW oraz 50 kW - COMBO i CHADEMO.

Do projektu uchwały dołączono proponowaną lokalizację stacji na terenie Płocka. "Z założenia wybierano lokalizację przy większych generatorach ruchu, tj. punkty handlowe, szkoły, targowiska, zoo, cmentarz, kościół, gdzie ludzie przebywają dłuższy czas i przy okazji załatwiania spraw mają szansę na naładowanie samochodu elektrycznego" - zaznaczono m.in. w dokumentacji.

Plan budowy w Płocku ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych radni tego miasta przyjęli w czwartek bez dyskusji - za projektem uchwały w tej sprawie opowiedziało się wszystkich 25 radnych.

Z uwagi na epidemię koronawirusa, zwołana na czwartek sesja płockich radnych odbywała się w budynku Urzędu Miasta i jednocześnie prowadzona była zdalnie - uczestniczyli w niej radni obecni na sali posiedzeń, jak i pozostający poza nią, np. w swych domach. Sesja była transmitowana na bieżąco na stronie internetowej plock.eu.