Największy transport w Polsce niebawem wyruszy do celu

W Płocku we wtorek wieczorem rozpocznie się dwudniowa operacja przewiezienia z nabrzeża Wisły do zakładu głównego PKN Orlen ważącej ponad 850 ton kolumny "Wash Tower" dla budowanego tam kompleksu Olefiny III. To największy transport realizowany dotąd w Polsce.

Kolumna "Wash Tower" o długości ponad 94 metrów, szerokości w najszerszym miejscu 8 metrów i wysokości ponad 10 metrów, przypłynęła do portu w Gdańsku statkiem z Hiszpanii pod koniec marca, a następnie została załadowana na barkę i Wisłą dotarła do Płocka - tam na nabrzeżu rzecznym zacumowała z początkiem kwietnia. Teraz największy i najcięższy element powstającego kompleksu Olefiny III będzie przewożony na plac budowy na terenie zakładu głównego PKN Orlen.

"Wash Tower" największym transportowanym w Polsce elementem

Jak powiedział we wtorek podczas briefingu prasowego na wiślanym nabrzeżu w Płocku Grzegorz Samoć, dyrektor działu projects DSV, firmy odpowiedzialnej za dostarczenie elementów kompleksu Olefiny III, w tym kolumny "Wash Tower", z Gdańska do PKN Orlen, "to największy transportowany w Polsce element w warunkach dróg publicznych oraz rzeki".

Samoć wyjaśnił, że transport, który rozpocznie się we wtorek wieczorem, odbywał się będzie z wykorzystaniem 72-osiowej platformy z obrotnicami, przystosowanej w ten sposób do pokonywania zakrętów, przy czym prędkość całego zestawu, który pokona trasę o długości około 8 km, wynosić będzie mniej więcej od 3 do 5 km/h.

- Jest to na pewno najbardziej wymagający i skomplikowany transport drogowy w Polsce. Transporty, które do tej pory realizowano były znacznie, znacznie mniejsze, trzy razy krótsze i trzy razy lżejsze. Także naprawdę mamy tutaj do czynienia z rekordzistą - podkreślił Samoć.

Według PKN Orlen transport z kolumną "Wash Tower" podzielony został na dwa etapy. Rozpocznie się we wtorek o godz. 22. z nabrzeża Wisły w Płocku, a jego trasa na plac budowy prowadziła będzie ulicami: Parową, Szpitalną, Traktową i Zglenickiego. W czasie operacji planowany jest w środę - w ciągu dnia - postój platformy z ładunkiem na specjalnie przygotowanym placu przy rondzie na ul. Szpitalnej. Początek drugiego etapu do miejsca docelowego przewidywany jest na godz. 22. w środę. Zestaw na teren budowanego kompleksu Olefiny III ma dotrzeć w nocy ze środy na czwartek.

Transport - jak podały we wspólnym komunikacie PKN Orlen i DSV - wymagał przebudowy 8. rond na trasie przejazdu, modyfikacji ponad 20. kolizyjnych linii energetycznych i czasowego demontażu kilkudziesięciu latarni ulicznych oraz szeregu świetlnych i zwykłych znaków drogowych, które ograniczały przepustowość trasy.

Jak zaznaczono w informacji, kolumna "Wash Tower" jest jednym z elementów budowanego na terenie zakładu głównego PKN orlen w Płocku kompleksu Olefiny III - do tej pory dostarczono już ponad 786 ładunków 11. statkami z takich krajów, jak: Chiny, Korea, Indie, Hiszpania czy Belgia.

Do Polski przypłyną kolejną elementy potrzebne do budowy Olefiny III

Firma DSV, aby zrealizować transporty przeprowadziła wzmocnienie wyznaczonego do tego celu nabrzeża Wisły w Płocku, wybudowała tam plac magazynowy oraz pozyskała specjalistyczne dźwigi o udźwigu 650 i 1200 ton do rozładunku kolejnych elementów kompleksu Olefiny III z barek. Także barki, którymi dostarczano elementy z Gdańska do Płocka, musiały zostać - jak podkreśla DSV - dostosowane do wymogów regulacyjnych w Polsce, a także do parametrów technicznych przewożonego ładunku.

Według PKN Orlen, cztery kolejne statki z elementami do budowy kompleksu Olefiny III spodziewane są w Polsce jeszcze w maju - będą to trzy jednostki oraz w czerwcu - jedna jednostka.

Umowę na budowę kompleksu Olefiny III w swym głównym zakładzie produkcyjnym w Płocku PKN Orlen podpisał ze spółkami Hyundai Engineering z siedzibą w Seulu oraz z Tecnicas Reunidas z siedzibą w Madrycie w czerwcu 2021 r. Inwestycja ma potrwać w fazie budowy do początku 2024 r. Uruchomienie produkcyjne instalacji planowane jest na początek 2025 r.

Według koncernu, w szczytowym okresie inwestycji przy budowie ma być zatrudnionych tam ok. 10 tys. pracowników, w tym ok. 6 tys. zagranicznych - z Korei Płd., Indii, Malezji, Pakistanu, Filipin, a także z Turcji i Turkmenistanu. Specjalnie dla nich niedaleko placu budowy powstaje obecnie miasteczko kontenerowe.

Jak informował wcześniej PKN Orlen, budowa kompleksu Olefiny III to największa inwestycja petrochemiczna w naszym regionie Europy od 20 lat i zarazem kluczowy projekt dla rozwoju koncernu.

W lutym PKN Orlen ogłosił, że na w ramach przedsięwzięcia trwają już pierwsze roboty. Wcześniej, w styczniu do Polski dotarły drogą morską z Chin, a następnie barkami Wisłą do Płocka, pierwsze transporty urządzeń ponadgabarytowych dla instalacji. Po rozładowaniu na nabrzeżu elementy były przewożone na plac budowy nocą - podobnie, jak będzie to miało miejsce w przypadku kolumny "Wash Tower".

