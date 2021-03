Po co nam drugi LOT? Rozmawiamy z ministrem Małeckim

LOT Polish Airlines, a po rebrandingu: LOT Airlines, powinna być rentowną spółką, która ma działać w obszarach dotychczas źle lub w ogóle niezagospodarowanych przez PLL LOT. O kanibalizowaniu się narodowych przewoźników ma być nie mowy. O to zadba "nadzór" - Polska Grupa Lotnicza, która będzie zarządzała tymi dwoma liniami lotniczymi.

Oczekiwania właściciela

dłuższej perspektywie - stworzy uruchomienie Centralnego Portu Komunikacyjnego, na którym LOT ma być "flagowym" przewoźnikiem.

- LOT został wsparty przez Skarb Państwa kwotą 250 mln euro (ok. 1 mld 126 mln zł). To kwota graniczna, do której nie trzeba prowadzić działań zaradczych, kompensujących – tłumaczy Małecki.Druga część wsparcia, by nie zachwiać pozycją LOT-u na rynku europejskim, trafiła do przewoźnika w formie pożyczki z PFR (1 mld 700 mln złotych).- Ta kwota (250 mln euro) była ważna dlatego, że przekroczenie tej puli oznaczałoby, że LOT musiałby zrezygnować z pewnych swoich atutów. Na przykład z części slotów na lotnisku Chopina, co - według analiz - uderzałoby w możliwość rozwoju LOT-u w przyszłości – dodaje wiceminister.Komisja Europejska, warunkując udzielenie pomocy publicznej dla europejskich linii lotniczych, narzuciła ograniczenie akcjonariatu państwa w tych spółkach w ciągu 7 lat. Oznacza to, że również w przypadku PLL LOT z biegiem czasu bezpośrednia kontrola państwa będzie musiała zostać poważnie zredukowana.Jak Ministerstwo Aktywów Państwowych przygotowuje się do tego procesu? Czy wzmocniona zostanie rola Polskiej Grupy Lotniczej (której 100-procentowym udziałowcem jest Skarb Państwa) w spółce LOT, czy może jednak resort zostawi sobie w niej bezpośrednie udziały?- To zależy od wielu czynników - od warunków na rynku lotniczym, od przebiegu pandemii, od sytuacji w samym „Locie”... Myślę, że dzisiaj jest zdecydowanie za wcześnie, żebyśmy tutaj przywiązywali się do jakichś scenariuszy – wyjaśnia stanowisko MAP Małecki.W „Rządowej ławie” pytamy ministra nadzorującego spółki lotnicze o oczekiwania właściciela względem PLL LOT i o ocenę zmian, które zostały wdrożone w ostatnich miesiącach.- LOT, zanim otrzymał pomoc publiczną, "przepracował" mocno kwestię kosztów w spółce. LOT prowadził bardzo intensywne negocjacje, szczególnie z leasingodawcami. Tu wypracowano oszczędności sięgające ponad 1 mld złotych. Wszystko po to, by pomoc, którą kierujemy do spółki, została jak najefektywniej wykorzystana; żeby te pieniądze nie zostały zmarnowane na zawyżone kontrakty - akcentuje Maciej Małecki.I podkreśla, że z dotychczasowych wyników linii MAP jest zadowolone.- Sukcesy LOT-u przed pandemią pokazały, że w sytuacji obiektywnej, równej gry nasz narodowy przewoźnik, który jest dobrze zarządzany, ma szansę na sukces. Chcemy, żeby po wyjściu z pandemii LOT znów wracał na rynki i otwierał kolejne połączenia, przekonując w ten sposób do siebie pasażerów - wskazuje nasz rozmówca.MAP sugeruje, by LOT skupił się na rozwijaniu najbardziej dochodowych połączeń - tzw. long-hauli, czyli lotów przez Atlantyk lub na Daleki Wschód. Swoiste nowe otwarcie biznesowe - w