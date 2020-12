Po dwa pasy ruchu w każdą stronę na pierwszej nowej jezdni A1 w woj. śląskim

Po dwa pasy ruchu w każdą stronę zapewniła od niedzielnego popołudnia GDDKiA na całej nowej pierwszej jezdni odcinka autostrady A1, powstającego w woj. śląskim. Na całym budowanym w woj. śląskim i łódzkim fragmencie A1 o długości 81 km, dostępnych jest już ok. 47 km nowej jezdni.

Ostatnie zmiany w organizacji ruchu na placu budowy autostrady A1 w woj. śląskim rozpoczęto w czwartek. Jak poinformował PAP rzecznik katowickiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych Marek Prusak, najpierw udostępniono kolejnych 6 km nowej jezdni od Grabowej do początku obwodnicy Częstochowy, zapewniając po dwa pasy ruchu w każdą stronę.

Na piątek początkowo planowano też zmianę organizacji na odcinku nowej jezdni od granicy województw łódzkiego i śląskiego do Grabowej, gdzie kierowcy mieli dotąd do dyspozycji dwa pasy i jeden przeciwny (tzw. przekrój 2+1). Ostatecznie - zgodnie z informacją Prusaka - ze względu m.in. na warunki atmosferyczne udało się tam udostępnić po dwa pasy ruchu (2+2) w niedzielę przed godz. 16.

Oddawane obecnie kierowcom odcinki to kolejne części pierwszej jezdni autostrady A1, powstającej między Częstochową a podłódzkim Tuszynem w śladzie starej drogi krajowej nr 1.

Inwestycja powstaje "pod ruchem". Oznacza to, że w czasie, gdy budowana jest jedna jezdnia autostrady, kierowcy korzystają z drugiej - dotąd była to dotychczasowa jezdnia starej "jedynki". W ostatnich miesiącach obustronny ruch przenoszony jest odcinkami na fragmenty pierwszej nowej betonowej jezdni autostrady (z asfaltowymi fragmentami na obiektach inżynieryjnych).

Na odcinkach nowej jezdni, podobnie jak na starej, obowiązywał początkowo przewidziany kontraktami z wykonawcami przekrój 2+1, co na terenie woj. łódzkiego oznaczało dwa pasy ruchu w kierunku Częstochowy i jeden w stronę Łodzi, a na terenie woj. śląskiego - odwrotnie. Zdając sobie sprawę z uciążliwości rozwiązania dla kierowców, GDDKiA zmienia je na czas budowy stopniowo na dwa pasy ruchu w każdą stronę.

Pierwsze betonowe odcinki nowej jezdni przyszłej A1 Dyrekcja udostępniła kierowcom pod koniec sierpnia br. Najpierw było to 5 km od węzła Radomsko do mostu na Warcie, potem ponad 10 km od Tuszyna do Piotrowa Trybunalskiego. We wrześniu oddano kolejne, krótsze fragmenty, a pod koniec października 8 km nowej jezdni połączyło woj. łódzkie i śląskie. W listopadzie udostępniono kolejne dwa krótsze odcinki, w tym 4 km od Kruszyny do Grabowej w woj. śląskim.

Na poniedziałek GDDKiA zapowiedziała udostępnienie brakujących dotąd 6 km betonowej nawierzchni na odcinku Kamieńsk - Radomsko, wraz z zakończeniem zmiany organizacji ruchu na przekrój 2+2 na wcześniej oddanych 10 km nowej jezdni tego odcinka. Oddany ma też zostać pełny węzeł Radomsko (z drogą krajową nr 42) - pierwszy gotowy węzeł na budowanym fragmencie A1.

W poniedziałek oddany ma również zostać wiadukt w ciągu DK42 nad budową A1, co umożliwi zlikwidowanie tymczasowego ronda oraz kolejne zmiany organizacji ruchu. GDDKiA chce, aby w efekcie kierowcy 24 grudnia mieli do dyspozycji ponad 40 km nowej jezdni przyszłej A1 od Kamieńska do obwodnicy Częstochowy w jednym ciągu - z dwoma pasami ruchu w każdą stronę.

Ta sama organizacja ruchu obowiązuje już od końca listopada na ok. 12 km z blisko 16 km odcinka od Tuszyna do Piotrkowa Trybunalskiego. Wykonawca zapowiada, że w styczniu 2021 r., po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie wiaduktu w ciągu łącznicy z S8 na A1, zlikwiduje małe rondo przy węźle Piotrków Trybunalski Zachód, co poprawi płynność ruchu.

Natomiast w marcu 2021 r. zniknąć ma bardzo obszerne tymczasowe rondo na węźle Piotrków Trybunalski Południe, które jest jednym z głównych utrudnień na całej budowie A1. Wówczas kierowcy będą mieli do dyspozycji co najmniej 56 km nowej jezdni, z blisko 81 km docelowej autostrady A1 pomiędzy Tuszynem i Częstochową.

GDDKiA wskazuje, że warunki pogodowe uniemożliwiły przełożenie ruchu na ponad 24-kilometrowym odcinku pomiędzy Piotrkowem Trybunalskim a Kamieńskiem, na realizację którego umowę podpisano jako ostatnią, w kwietniu 2019 r. Wykonawca ułożył tam dotąd ponad 7 km betonowej jezdni i przygotował kolejne ok. 9 km betonowej podbudowy.

Wykonawca deklaruje, że jeśli pogoda pozwoli (niezbędne są dobre warunki z temperaturami powyżej 5 stopni Celsjusza przez całą dobę), będzie prowadził zgodne z technologią prace także w okresie zimowym. Pierwsze 4 km nowej jezdni od Piotrkowa Trybunalskiego w kierunku Katowic GDDKiA spodziewa się udostępnić na przełomie roku.

Zgodnie z ostatnimi deklaracjami GDDKiA przebudowa całego najmniej zaawansowanego w budowie odcinka trasy od Piotrkowa Trybunalskiego do Kamieńska zakończy się w 2022 r. Wówczas przejazd samochodem osobowym z Gdańska do granicy z Czechami powinien zajmować cztery i pół godziny, z przerwą na odpoczynek.