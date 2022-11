Po ponad 22 latach Emil Wąsacz rezygnuje z zarządzania Stalexportem

Od marca przyszłego roku Emil Wąsacz przestanie kierować Grupą Stalexport Autostrady oraz należącą do niej spółką zależną Stalexport Autostrada Małopolska - wynika z poniedziałkowej informacji firmy. Wąsacz stoi na czele zarządu Stalexportu od ponad 22 lat.

"W dniu dzisiejszym Pan Emil Wąsacz złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki ze skutkiem na dzień 28 lutego 2023 roku" - poinformowała spółka Stalexport Autostrady w raporcie giełdowym.

Jak podano, rezygnacja dotyczy także funkcji prezesa spółki zależnej Stalexport Autostrada Małopolska, która zarządza płatnym odcinkiem autostrady A4 Kraków-Katowice. Przyczyn rezygnacji nie podano.

77-letni Emil Wąsacz należy do prezesów najdłużej pełniących swoją funkcję w jednej spółce. Przed objęciem stanowiska prezesa Stalexportu był ministrem Skarbu Państwa w rządzie Jerzego Buzka. Wcześniej kierował m.in. Hutą Szczecin i Hutą Katowice. W przeszłości był działaczem Solidarności w tym zakładzie.

Wąsacz został prezesem Stalexportu w okresie, gdy spółce - wyspecjalizowanej niegdyś w międzynarodowym i krajowym handlu stalą - groziła upadłość. Kierowana przez Wąsacza firma z powodzeniem przeszła restrukturyzację, której częścią było m.in. postępowanie układowe.

Z czasem firma ograniczyła swoją aktywność do działalności autostradowej, pozyskała inwestora branżowego i zmieniła nazwę na Stalexport Autostrady. Przez cały ten czas Emil Wąsacz pozostawał na czele zarządu firmy.

Stalexport otrzymał 30-letnią koncesję na eksploatację i pobór opłat na odcinku autostrady A4 Kraków-Katowice w 1997 r. - okres koncesyjny upływa w roku 2027.

Obecnie (dane za trzy kwartały br.) z płatnego odcinka autostrady korzysta średnio ok. 47,5 tys. pojazdów na dobę. To o 10,9 proc. więcej niż w porównywalnym okresie przed rokiem. Przychody z poboru opłat wzrosły o 15,9 proc. W trzech kwartałach br. ruch samochodów osobowych wzrósł rok do roku o 11,7 proc., a ruch ciężarówek o 7,2 proc. Przychody z poboru opłat sięgnęły 303,9 mln zł, co wynika m.in. z podwyżki (od 4 lipca br.) stawek opłat za przejazd autostradą.

