Po siedmiu miesiącach port w Gdańsku przeładował o 20 proc. więcej towarów

Po siedmiu miesiącach tego roku port w Gdańsku przeładował 36 mln ton ładunków - o 20 proc. niż rok temu – poinformował w czwartek wiceprezes Morskiego Portu Gdańsk Sławomir Michalewski. Dodał, że w całym 2022 r. port powinien przeładować ok. 60 mln ton.

Michalewski poinformował, że m.in. w związku z wojną na Ukrainie i przeładunkiem większej ilości towarów z tego kraju, port w Gdańsku po siedmiu miesiącach przeładował 36 mln ton towarów, o 20 proc. więcej niż rok temu.

Wiceprezes przypomniał, że w ub.r. w porcie przeładowano 53 mln ton towarów. "W tym roku będzie to z pewnością ok. 60 mln ton" - zaznaczył.

Michalewski wyjaśnił, że przez Gdańsk eksportowana jest m.in. stal i zboże. Jeśli chodzi o zboże, to przez port w Gdańsku przetransportowano ok. 1 mln ukraińskich płodów rolnych.

Wiceprezes dodał, że w ostatnich miesiącach w Gdańsku o ponad 60 proc. wzrósł przeładunek węgla i o ponad 40 proc. ropy naftowej. Dodał, że "jesteśmy bardzo daleko w rozmowach" z Gaz-Systemem ws. budowy pływającego terminala FSRU, który byłby zakotwiczony w Zatoce Gdańskiej.

Przedstawiciel Morskiego Portu Gdańsk, odnosząc się do handlu zbożem podkreślił, że ma on globalną wartość 120 mld dolarów, z czego handel, który realizuje Rosja i Ukraina - to 30 mld dolarów.

Dodał, że przed wybuchem wojny Ukraina eksportowała miesięcznie od 5 do 6 mln ton zbóż. Dla porównania Polska przez wszystkie porty morskie wyeksportowała w 2021 r. ok. 8 mln ton zbóż.

Wiceprezes zwrócił uwagę, że 98 proc. ukraińskiego eksportu produktów rolnych było realizowanych drogą morską. "Dzisiaj wiemy, że Putin wycofuje się z porozumienia (zbożowego - PAP), które zawarł pod auspicjami Turcji. Musimy sobie zdawać sprawę, że eksport ukraińskiego zboża stanie ponownie" - zauważył.

Zdaniem Michalewskiego, od strony żeglugowej, z punktu widzenia ryzyka armatorów, trzeba szukać alternatywy dla Morza Czarnego. Dlatego też - jak dodał - zarząd portu wraz z resortem rolnictwa chcą doprowadzić do budowy w Gdańsku dużego terminalu eksportowego zboża.

Zobacz naszą najnowszą "Moc opinii" o branży motoryzacyjnej

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl