Po tygodniu strajku kanadyjscy kolejarze wracają do pracy

Po trwającym tydzień strajku pracowników Canadian National Railway, największego kanadyjskiego przewoźnika kolejowego, we wtorek 26 listopada rano zostało osiągnięte wstępne porozumienie. Kolejarze wznowią pracę w środę 27 listopada.

Wstępne porozumienie, umożliwiające odnowienie umowy zbiorowej w CN Rail, musi teraz być ratyfikowane przez członków związku zawodowego w tajnym głosowaniu.

Związkowcy podziękowali premierowi Justinowi Trudeau "za uszanowanie prawa pracowników do strajku".

Strajk pracowników CN Rail stał się problemem dla przemysłu i dla farmerów. Ponad połowa przewozów produktów chemicznych w Kanadzie dokonywana jest z wykorzystaniem pociągów CN Rail.



Taki komunikat zamieściła we wtorek rano organizacja związkowa kolejarzy Teamsters Canada Rail Conference na swojej stronie internetowej. Wstępne porozumienie, umożliwiające odnowienie umowy zbiorowej w CN Rail, musi teraz być ratyfikowane przez członków związku zawodowego w tajnym głosowaniu. Spotkania wyjaśniające warunki nowej umowy potrwają kilka miesięcy, ale do pracy kolejarze powrócą w środę 27 listopada o szóstej rano.

Związkowcy podziękowali premierowi Justinowi Trudeau "za uszanowanie prawa pracowników do strajku". Podkreślili, że minister pracy Filomena Tassi, minister transportu Marc Garneau i federalne służby mediacyjne (Federal Mediation and Conciliation Service) przyczynili się do "znalezienia płaszczyzny porozumienia dla obu stron".

- Poprzednie rządy ustawicznie naruszały prawo pracowników kolei do strajku, ten rząd działał spokojnie i koncentrował się na pomocy stronom w osiągnięciu porozumienia - napisał François Laporte, przewodniczący Teamsters Canada.



Zobacz także: Kolejowy rynek przewozów towarowych w sierpniu się skurczył. I to dość znacznie

To ważny passus w politycznym kontekście, ponieważ tydzień temu, gdy strajk się zaczął, lider konserwatystów Andrew Scheer wezwał rząd do zwołania posiedzenia parlamentu i uchwalenia ustawy wymuszającej na kolejarzach powrót to pracy, ponieważ "strajk szkodzi gospodarce". Szef największej partii opozycyjnej napisał, że właśnie dlatego "Justin Trudeau musi zwołać parlament tak szybko jak to możliwe". Pierwsze posiedzenie parlamentu po październikowych wyborach zacznie się w grudniu i rząd nic w tej kwestii nie zmienił.

Strajkowało ponad 3 tys. pracowników CN Rail, która obsługuje zarówno przewozy towarowe, jak i osobowe, m.in. w kolejach dojazdowych w aglomeracjach Toronto, Montrealu i Vancouver.

Zarząd firmy twierdził, że niezbędne są zwolnienia w związku z malejącym zapotrzebowaniem na usługi przewozu koleją. Tymczasem związkowcy wskazywali, że firma oszczędza na bezpieczeństwie m.in. wymuszając dłuższe godziny pracy. W poniedziałek udostępniono nagranie, w którym słychać nakaz kontynuacji pracy, wydany maszyniście i inżynierowi lokomotywy. Maszynista odmówił i został zawieszony w pracy na dwa tygodnie.