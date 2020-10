Pociąg przyszłości. PKP Intercity i Pesa ogłaszają konkurs

PKP Intercity i Pesa Bydgoszcz wspólnie organizują konkurs dla studentów i absolwentów wyższych uczelni na zaprojektowanie nowych pociągów klasy InterCity oraz koncepcji usług świadczonych na pokładach podczas podróży - poinformowały w piątek obie spółki.

Organizowany przez przewoźnika i producenta taboru konkurs kierowany jest do studentów i absolwentów polskich wyższych uczelni, którzy nie ukończyli jeszcze 26. roku życia. Konkurs ruszył w piątek, a prace można zgłaszać w czterech kategoriach.

Projekty można zgłaszać do 28 lutego 2021 r., a rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie zwycięzców nastąpi do 31 marca 2021 r.

Obydwie spółki przyznają po trzy nagrody dla najlepszych projektów. Łączna pula nagród wynosi 30 tys. zł.

Pierwsze dwie kategorie to "podróż pociągiem dziś i jutro - zmiany i nowe trendy kształtujące podróż, redefinicja obecnego standardu i nowe funkcjonalności na pokładzie pojazdów wysokiej prędkości lub pojazdów typu double deck" oraz "praca, jedzenie, zabawa i odpoczynek w podróży - nowa formuła wybranej aktywności; innowacyjne usługi usprawniające podróż i kształtujące pozytywne doświadczenia pasażerów".



"Ogłoszony wspólnie z Pesa Bydgoszcz konkurs to kolejne działanie w kierunku tworzenia nowoczesnych, innowacyjnych pociągów i usług odpowiadających na potrzeby podróżnych, w którym wsłuchujemy się w głos młodych, zdolnych twórców. Kolej to transport przyszłości i takie też przyszłościowe projekty chcemy wdrażać w życie w PKP Intercity" - powiedział prezes PKP Intercity Marek Chraniuk.

Z kolei prezes Pesy Bydgoszcz Krzysztof Zdziarski pokreślił, że przy projektowaniu pociągów niezwykle ważne jest odpowiednie podejście do funkcjonalności i oczekiwań pasażera. "W Pesie przywiązujemy do tego ogromną wagę, dlatego jesteśmy otwarci na nowe pomysły i idee, które zaprezentują nam studenci w konkursie organizowanym razem z PKP Intercity. Liczymy na to, że wspólnie uda nam się zaprojektować i stworzyć pociągi przyszłości, które będą synonimem najwyższej klasy, wygody i bezpieczeństwa" - dodał Zdziarski.

Szczegóły i regulamin konkursu oraz karta zgłoszenia dostępne są na stronach: intercity.pl oraz pesa.pl.