Pociągi bateryjne zastąpią diesle. Pierwszy taki kontrakt

Firma Siemens Mobility otrzymała zamówienie na dostawę siedmiu bateryjnych pociągów Mireo Plus B dla duńskiego przewoźnika Midtjyske Jernbaner. Jest to pierwszy kontrakt na kolej zasilaną bateriami w Danii. Stanowi część projektu pilotażowego mającego na celu zastąpienie wszystkich spalinowych składów pociągów w całym kraju.

Siedem dwuwagonowych elektrycznych składów pociągów zostanie dostarczonych do końca 2024 r. i ma kursować na dwóch liniach w regionie Midtjylland (Jutlandia Środkowa) w Danii.

- Jest to kluczowy krok w naszej transformacji ekologicznej, ale także znaczący krok w kierunku celu, jakim jest neutralny pod względem emisji CO2 ruch pociągów w całej Danii - powiedziała Martha Vrist, CEO Midtjyske Jernbaner Drift A/S.

Dzięki hybrydowemu napędowi akumulatorowemu eksploatacja Mireo Plus B jest możliwa na trasach z napowietrznymi liniami energetycznymi lub bez nich.

- Wraz z zakupem pociągów Mireo Plus B Midtjyske Jernbaner zastępuje konwencjonalne pojazdy z silnikiem Diesla najnowocześniejszymi, a lokalnie całkowicie bezemisyjnymi pociągami. Przyczyni się to znacząco do rozwoju regionu, oferując zrównoważoną i przyjazną dla środowiska opcję mobilności. Cieszymy się, że Midtjyske Jernbaner wybrał energooszczędne pociągi Siemens Mobility - powiedział Albrecht Neumann, dyrektor generalny ds. taboru w Siemens Mobility.

Czytaj także: Nowa lokomotywa Cargounit już na torach. Orzech trafi do Lotosu

Dwuwagonowe zespoły trakcyjne Mireo Plus B mogą pomieścić 120 pasażerów na miejscach siedzących, poruszają się z prędkością do 140 km/godz. i mają zasięg około 80 kilometrów przy zasilaniu bateryjnym. Akumulatory mogą być ładowane za pośrednictwem sieci trakcyjnej 25 kV na odcinkach zelektryfikowanych oraz poprzez odzyskiwanie energii hamowania pociągu. System baterii jest zamontowany pod podłogą i znajduje się w dwóch kontenerach bateryjnych. W systemie tym zastosowano baterie litowo-jonowe o długiej żywotności.

Jest to trzecie zamówienie na Mireo Plus B i pierwsze poza granicami Niemiec. Landesanstalt Schienenfahrzeuge Baden-Württemberg (SFBW) zamówił 20 pociągów Mireo Plus B w 2020 roku, a Niederbarnimer Eisenbahn (NEB) 31 w 2021 roku.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl