Pociągi będą zastępować samoloty. Nie ma innej alternatywy

Jeśli kolej przyspieszy i zwiększy możliwości przewozowe, to naturalnie zacznie przejmować połączenia lotnicze na krótszych dystansach - mówi WNP.PL Przemysław Pączek, prezes start-upu Nevomo, który pracuje nad technologiami kolei magnetycznej oraz hyperloopa.

Oczywiście współpracujemy także z innymi firmami i instytucjami i prowadzimy rozmowy w kilku krajach europejskich. W Polsce mamy roboczy kontakt ze spółką CPK.- Niewątpliwie tak. W ogóle czas w branży kolejowej, jeżeli chodzi o nowe rozwiązania, raczej jest mierzony dekadami niż latami, bo cechuje ją pod tym względem dość duża inercja. Niemniej trafiliśmy na dobry moment, bo na rynku kolejowym jest odczuwalna gigantyczna presja na zwiększenie przepustowości i prędkości linii, na zwielokrotnienie możliwości tej gałęzi transportu przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów operacyjnych.Nevomo oferuje tutaj dobre rozwiązanie. Po wielu rozmowach z ludźmi z branży kolejowej mamy przeświadczenie graniczące z pewnością, że obecna technologia, która ma ponad 190 lat, czyli stalowe koła na stalowej szynie, nie jest w stanie udźwignąć już tych oczekiwań, które są stawiane w tej chwili przed branżą kolejową. Magrail ma więc duże szanse na upowszechnienie.- Największa zaletą naszej technologii magrail jest to, że można ją wdrożyć właściwie w każdej chwili. To znaczy można wybudować klasyczną linię i bardzo szybko przekształcić ją w linię magrailową. Projektujemy to wszystko w taki sposób, żeby można było wdrażać magraila jako dodatkową warstwę na istniejącej infrastrukturze.Oczywiście dobrze byłoby o tym myśleć od początku realizacji nowych inwestycji, ale nie jest to jednak niezbędne. Inna sprawa, że mamy duże szanse na czasowe zgranie się z realizacja planów CPK. Szacujemy, że z punktu widzenia stricte technologicznego około 2025 roku powinniśmy mieć już wszystko gotowe. Pozostaje pytanie, ile czasu zajmą dodatkowo procesy regulacyjne i inne formalności.Niemniej mając takiego partnera jak RFI przystępujemy już do konkretnych prac, które prowadza do uruchomienia naszego magraila.- Korzystamy zarówno ze środków prywatnych jak i środków publicznych na prace badawczo-rozwojowe. Funduszy na dalszy rozwój na pewno będziemy potrzebować jeszcze sporo. Po tym, jak pozyskaliśmy do współpracy dużego i rozpoznawalnego zarządcę infrastruktury kolejowej, nasze możliwości wyraźnie jednak wzrosły. Dzięki RFI łatwiej będzie o kolejnych partnerów, czy to po stronie przewoźników czy producentów taboru kolejowego.- W perspektywie kilku dekad nie ma zupełnie innej alternatywy i to nie tylko ze względów ekologicznych. Kolej, także w postaci naszego magraila, bez problemu łączy ze sobą centra miast. W lotnictwie mamy bardzo szybkie loty, ale za to tracimy dużo czasu na dojazdy na lotniska oraz formalności, które się na nich odbywają. Także jeśli kolej przyspieszy i zwiększy możliwości przewozowe, to naturalnie zacznie przejmować połączenia lotnicze na krótszych dystansach.Zresztą widzimy już teraz, że wiele krajów europejskich przy okazji pomocy dla linii lotniczych dotkniętych pandemią postawiło warunki, że połączenia na odległości po kilkaset kilometrów mają być obsługiwane pociągami, a nie samolotami. Tak jest chociażby we Francji i Niemczech.Transport lotniczy oczywiście na razie zachowa swoją dominującą rolę w podróżach transkontynentalnych, ale i to za kilka dziesięcioleci to powinno się zmienić. Jeśli powstanie międzykontynentalna sieć hyperloopa, który będzie zapewniał podróże z prędkościami około 1000 km/h, to wywierające stosunkowo dużą presję na środowisko naturalne samoloty staną się w większości przypadków zbędne.- Wrażenia po konkursie Start-up Challenge mamy jak najbardziej pozytywne a nagroda w postaci dołączenia do programu InCredibles okazała się bardzo cenna. Dzięki niej z łatwością nawiązaliśmy choćby współpracę z grupą chemiczną Ciech, która udostępniła nam swój tor kolejowy na potrzeby pierwszych pełnoskalowych testów technologii magrail. Fakt, że byliśmy wcześniej częścią InCredibles był bardzo pomocny. Rozmowy o współpracy przebiegły dzięki temu bardzo szybko i sprawnie.- Wywodzimy się z zespołu studenckiego i taka zmiana nazwy nie jest w tym środowisku niczym niezwykłym. Hyper Poland pasował do nas bardzo dobrze, gdy skupialiśmy się stricte na hyperloopie. Poszerzając jednak naszą działalność o magraila, uznaliśmy, że przyda nam się bardziej uniwersalna nazwa, która będzie jednak kojarzyć się z nowością i dynamiką. Tak doszliśmy do nazwy Nevomo, z której jesteśmy bardzo zadowoleni. Proces zmiany nazwy był bardzo gładki ludzie bardzo szybko się do nazwy Nevomo przyzwyczaili.