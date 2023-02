Pociągi do Zakopanego już nie pojadą. Wracają roboty na kolejową zakopiankę

1 marca, po zimowej przerwie, ruszają kolejne prace na linii kolejowej Sucha Beskidzka – Chabówka - Zakopane. Przerwa w ruchu pociągów pod Tatry potrwa do 21 czerwca. W tym czasie zostanie m.in. zmodernizowana stacja Szaflary, a w Poroninie powstanie podziemne przejście.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Jak informuje biuro prasowe PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ruch pociągów do Zakopanego powróci na czas wakacyjny, a później rozpocznie się ostatni etap remontu trasy. W grudniu zostanie otwarta stacja końcowa w Zakopanem.

Od środy za pociągi dalekobieżne Intercity, m. in. z Warszawy i Trójmiasta na odcinku Kraków - Zakopane będzie kursowała zastępcza komunikacja autobusowa. Autobusy zastępcze pojadą także na odcinku Sucha Beskidzka - Zakopane za pociągi Polregio.

Wszystkie prace na kolejowej zakopiance maja się zakończyć do grudnia bieżącego roku. Dzięki trwającemu od 2018 r. remontu, czas jazdy pociągiem na linii Kraków - Zakopane ma skrócić się do ok. 2 godzin. Podróżni zyskają także nowe, komfortowe stacje i przystanki.

Inwestycje na kolejowej zakopiance, w tym modernizacja i budowa przystanków realizowane są w ramach projektu "Prace na liniach nr 97, 98 ,99, na odcinku Skawina - Sucha Beskidzka - Chabówka - Zakopane". Projekt o wartości ponad 1,1 mld zł netto jest współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl