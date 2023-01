Pociągi na ważnej trasie między świętokrzyskim, małopolskim i śląskim pojadą szybciej

PKP Polskie Linie Kolejowe SA ogłosiły przetarg na modernizację linii między Kozłowem a Sędziszowem – na ważnej trasie między woj. świętokrzyskim, małopolskim i śląskim. Efektem prac będzie bardziej atrakcyjny transport kolejowy, zarówno pasażerski, jak i towarowy.

To pierwszy przetarg z projektu „Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarżysko-Kamienna – Kielce – Kozłów, etap II: odcinek Sitkówka Nowiny – Kozłów”.

Inwestycja finansowana jest z budżetu państwa.

Dzięki pracom prędkość pociągów zwiększy się ze 110 km/h do 140 km/h.

Zwycięzcy przetargu na przebudowę linii kolejowej na odcinku od Kozłowa w Małopolsce do Sędziszowa w woj. świętokrzyskim przeprowadzą kompleksową modernizację stacji w Kozłowie i przystanku w Klimontowie. Nowe perony będą dostępne dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się. W Kozłowie kładka dla pieszych zostanie zastąpiona nowym przejściem podziemnym wyposażonym w windy.

Pociąg pojedzie szybciej maksymalnie o 30 km/h

Na 11 km odcinku wymienione będą tory, sieć trakcyjna i urządzenia sterowania ruchem kolejowym. Przejazdy kolejowo-drogowe zostaną wyposażone w nowe urządzenia zabezpieczające. Dzięki pracom prędkość pociągów zwiększy się ze 110 km/h do 140 km/h.

Projekt „Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarżysko-Kamienna – Kielce – Kozłów” ma trzy etapy: „Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarżysko-Kamienna – Kielce – Kozłów, etap I: odcinek Skarżysko-Kamienna - Tumlin”, „Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarżysko-Kamienna – Kielce – Kozłów, etap II odcinek Sitkówka Nowiny – Kozłów” (ogłoszony przetarg), oraz „Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarżysko-Kamienna – Kielce – Kozłów, etap III: odcinek Sitkówka Nowiny – Tumlin”.

Nie tylko podróżnym będzie łatwiej. Przewozy cargo z nowymi torami

Tylko w ramach etapu I i II przebudowanych będzie 15 wiaduktów, 22 mosty kolejowe, 3 kładki dla pieszych i 49 przejazdów kolejowo-drogowych. Dla wygody podróżnych na stacjach i przystankach przewidziano 5 nowych przejść podziemnych. Dostęp do kolei zwiększy nowy przystanek w Skroniowie. Perony w miejscowości Potok zostaną usytuowane w dogodniejszym dla podróżnych miejscu. Inwestycja korzystnie wpłynie na rozwój kolejowych przewozów towarowych. Na 7 stacjach przygotowane będą tory do obsługi pociągów towarowych o długości do 750 metrów.

Modernizacja na odcinku Tumlin – Sitkówka Nowiny, wraz ze stacją Kielce to etap III. W jego zakresie uwzględnione jest nowe centrum przesiadkowe w stolicy województwa świętokrzyskiego, które powstanie we współpracy z samorządem.

Dokumentacja projektowa dla inwestycji na trasie Skarżysko Kamienna – Kozłów „Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarżysko-Kamienna – Kielce – Kozłów – prace przygotowawcze” powstała przy współfinansowaniu Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Z Dariuszem Blocherem z Budimeksu o inwestycjach w offshore, potencjale farm wiatrowych na lądzie oraz o inwestycjach na kolei

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl