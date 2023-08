Pociągi PKP Intercity w długi weekend pobiły rekord frekwencji

Od 11 do 15 sierpnia, pociągami narodowego przewoźnika podróżowało ponad 1,2 miliona pasażerów. PKP Intercity pobiło tym samym zeszłoroczny wynik i ustanowiło nowy rekord frekwencji w trakcie długiego weekendu sierpniowego.

Po rekordowej majówce i "czerwcówce" narodowy przewoźnik ponownie może pochwalić się najwyższym wynikiem w swojej historii. W długi weekend sierpniowy z połączeń PKP Intercity skorzystało ponad 1,2 miliona pasażerów. To o 300 tysięcy więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Dniem z najwyższą frekwencją okazał się piątek, 11 sierpnia. Do pociągów przewoźnika wsiadło wtedy blisko 254 tysiące pasażerów. Każdego dnia podczas długiego weekendu z PKP Intercity podróżowało średnio ponad 244 tysiące osób.

- Kolejny długi weekend i kolejny rekord. Nieustannie pracujemy nad tym, by podróże z PKP Intercity były przystępne dla wszystkich Polaków. Ponad milion pasażerów w zaledwie 5 dni to bardzo wysoki wynik i dowód na to, że rola kolei w wakacyjnych podróżach rośnie - mówi Tomasz Gontarz, wiceprezes PKP Intercity.

PKP Intercity w okresie 11-15 sierpnia wzmocniło 147 pociągów dodatkowymi 175 wagonami. Na tory wyjechały też dwa dodatkowe spalinowe zespoły trakcyjne. Dłuższe składy pojawiły się na trasach pomiędzy największymi aglomeracjami oraz w połączeniach do największych ośrodków turystycznych takich jak Trójmiasto, Olsztyn, Ustka, Kołobrzeg czy Świnoujście.

Jak zauważa spółka w komunikacie komunikat, wysokie wyniki przewozowe podczas długiego weekendu sierpniowego są odzwierciedleniem trendu, który utrzymuje się od początku roku. Od stycznia do lipca 2023 roku do pociągów PKP Intercity wsiadło blisko 38 mln pasażerów. Wskazuje to, że spółka ma szansę przewieźć do grudnia ponad 60 mln osób (w roku 2022 z usług PKP Intercity skorzystało 59 mln osób).

