Pociągi towarowe wciąż mocno spóźnione

Ponad połowa pociągów towarowych nie dojeżdża do miejsca przeznaczenia zgodnie z rozkładem jazdy. W 2020 r. punktualność pociągów towarowych wyniosła 46,1 proc. Opóźnienia pociągów towarowych w 2020 r. były jednak mniejsze w porównaniu do 2019 r., kiedy to punktualność oszacowano na 41,6 proc.

