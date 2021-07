Pociągi wodorowe mogą odmienić polską kolej. Pierwsze już za dwa, trzy lata

Tam, gdzie zdemontowano lub po prostu rozkradziono zasilanie elektryczne, można skorzystać z pociągów wodorowych. Koszt rewitalizacji połączeń będzie wtedy mniejszy o koszt elektryfikacji. A jest on znaczący. Co więcej, trzeba go ponosić przez kolejne lata, bo przecież sieć trzeba utrzymywać - mówi Artur Fryczkowski, prezes chorzowskiego Alstom Konstal, gdzie produkowane są pudła pojazdów wodorowych.

Czy w Polsce jest miejsce dla pociągów wodorowych, skoro w ponad 60 proc. polskie tory są zelektryfikowane, a nasz kraj może się pochwalić wyższym wskaźnikiem elektryfikacji niż unijna średnia.



- Absolutnie tak, jest miejsce na pociągi wodorowe w Polsce. Nadal 40 proc. linii pozostaje niezelektryfikowane, a elektryfikacja linii o niskim poziomie ruchu jest kosztowo nieopłacalna. Co więcej, znaczna część sieci kolejowej, która została zdemontowana w latach 90. i w kolejnej dekadzie, w ramach programu walki z wykluczeniem komunikacyjnym, zostanie zrewitalizowana. Znamy już część planów przewoźników regionalnych, którzy zostali zobowiązani przez marszałków, by przywrócić ruch kolejowy na zamkniętych wcześniej liniach. To ma się odbyć w ciągu najbliższych kilku lat.



Kiedy ma się do dyspozycji rozwiązanie wodorowe lub bateryjne, można pozwolić sobie, żeby rewitalizować linie kolejowe. Mówimy o przystankach, na których wsiada kilkanaście lub kilkadziesiąt osób, gdzie inwestycja w elektryfikację pochłonęłaby miliony i nigdy by się nie zamortyzowała. Trudno się dziwić, że nikt nie chciał się przez lata na to porywać. Nasz pociąg zmienia podejście to tego tematu.



- Kolejowa mapa Polski nadal odzwierciedla granice zaborów. Zachodnia część kraju ma mocno rozbudowaną komunikację kolejową, w części wschodniej wygląda to gorzej, aczkolwiek każde województwo ma pewien procent linii niezelektryfikowanych. Generalnie rozmawiamy już z marszałkami województw i wojewodami. Wiemy mniej więcej, jakie są oczekiwania, jakie może wystąpić zapotrzebowanie. Zostało to wyrażone w Krajowym Planie Odbudowy, do którego wpisano pojazdy wodorowe i niskoemisyjne. Bardzo nas to cieszy.- To województwa, które wpisały się do KPO: wielkopolskie, pomorskie, mazowieckie. W naszej ocenie, na dzisiaj to one są najbardziej zainteresowane pociągami wodorowymi.- Myślę, że w okresie kilku lat jest to możliwe. Pod warunkiem, że nastąpi duża popularyzacja wodoru jako paliwa, nie tylko dla pociągów, ale także dla samochodów.Czytaj także: Andrzej Bittel: popularyzacja pociągów na wodór zależy od ich ceny - Nie, ale musi zostać ustalona na pewnym poziomie, jak to np. zrobiono w Niemczech. Tam państwo wspiera to źródło energii. Dzięki temu zasilanie wodorem rozwija się w bardzo sprzyjających warunkach. Co więcej, jeśli wodór pochodzi z odnawialnych źródeł energii, jego używanie ma szczególne znaczenie dla ochrony klimatu.- Nie znamy cen wodoru jako paliwa w Polsce, gdyż u nas nie jest on jeszcze tak sprzedawany. W Niemczech jego cena wynosi teraz już poniżej 10 euro za 1 kg. Do 2030 ma natomiast spaść do 4,5 euro. W tym kontekście bardzo ważna jest polityka państw w zakresie podatku i akcyzy od paliw.- Tak. Dlatego nasz pociąg można zasilać ze stacji stałych lub mobilnych umieszczonych na ciężarówkach.- Jak dla mnie, to nawet jutro, ale patrząc obiektywnie razem z procesem homologacji, uwolnieniem środków KPO, pierwsze pojazdy napędzane wodorem powinny zawitać do Polski za dwa, trzy lata.Żeby pociągi wodorowe mogły być efektywnie wykorzystywane, konieczna jest współpraca podmiotów z różnych branż, począwszy od producenta wodoru, przez firmę, która wodór dystrybuuje, po operatorów stacji tankowania, producenta taboru i finalnego odbiorcę, czyli firmę kolejową. Alstom oferuje usługę kompleksową - czyli pojazd wraz z jego utrzymaniem i tankowaniem. Chodzi o to, żeby przewoźnik skupił się przewożeniu ludzi, a resztę zostawił wytwórcy taboru i dostawcy wodoru.- Jak już mówiłem, pociąg jest bezemisyjny - emituje jedynie wodę i parę wodną. Pod tym względem nie ma sobie równych na świecie. To świetna alternatywa dla diesli. Jest też cichy. Koniec nocnych pobudek w domach stojących blisko torów kolejowych.- Dach jest odpowiednim miejscem na instalacje zbiorników, ale nie jedynym. W pociągu, który zamówili w Alstomie Włosi, znajdą się one w tzw. power car, czyli w specjalnym wagonie zbudowanym do tego celu. Bezpieczeństwo pasażerów jest oczywiście kluczowe dla firmy Alstom. We wrześniu 2018 r. do użytku zostały oddane dwa pociągi przedprodukcyjne z serii Coradia iLint. Z powodzeniem zakończyły 18-miesięczną fazę pilotażową. W trakcie 530 dni pokonały bezpiecznie ponad 180 000 km.- Tak, będzie to pociąg klasy intercity: 96 m, prawie podwójna liczba siedzeń - do 300 miejsc. Świetnie sprawdzi się na trasach prowadzących przez góry, gdzie brakuje zasilania elektrycznego. Dostawa zaplanowana jest za 1,5 roku.- Dobre pytanie. Wyobrażam sobie przetarg na pojazd z alternatywnym źródłem napędu. Posiadamy w swojej ofercie zarówno pociąg wodorowy, jak i pojazdy bateryjne. Jeśli przetargi będą ograniczone tylko do pojazdów wodorowych, na pewno zainspiruje to naszą konkurencję.- iLint został zaprojektowany i zbudowany w zakładach Alstom w Salzgitter w Niemczech, a poszycia nadwozia, czyli niewyposażone wagony iLint powstają w zakładzie Alstom Konstal w Chorzowe. Na ten moment możemy zakładać, że zamówienia będą realizowane w Chorzowie, ale w zależności od ilości zamówień inne zakłady Alstom w Polsce również mogą zostać zaangażowane w proces produkcji.Czytaj także: Zamiast spalin czysta woda. Pociąg wodorowy zadebiutował w Polsce