Pociągi z Krakowa osiągną nowe rekordy czasów przejazdu

Kolejowe połączenie na trasie Kraków - Gdańsk ma się skrócić od września do 4 godzin i 50 minut, a z Krakowa do Warszawy będzie można dotrzeć w 2 godziny i 10 minut. W rozkładzie jazdy PKP Intercity pojawi się także nowe połączenie IC Koziołek z Lublina do Poznania.

Od nowej korekty rozkładu jazdy, która ma wejść w życie 3 września, poprawią się czasy przejazdów części pociągów PKP Intercity. Pasażerowie krócej będą podróżować między innymi na trasie Kraków Główny - Gdańsk Główny. Najszybszy pociąg przewoźnika pokona ten odcinek w 4 godziny i 50 minut. To o 17 minut krócej niż dotychczas i o 6 minut krócej niż najlepszy w historii polskiej kolei czas jazdy.

Również z Warszawy do Krakowa pasażerowie pojadą w krótszym czasie. 2 składy pokonają tę trasę w 2 godziny i 10 minut, co również stanowi rekord.

Skróceniu ma ulec także przejazd na trasie Warszawa Centralna - Wrocław Główny. Najszybszy skład PKP Intercity pokona ją w 3 godziny i 33 minuty - o 16 minut krócej niż w okresie wakacyjnym. Około 20-minutowemu skróceniu ulegnie także czas przejazdu między Warszawą Centralną a Poznaniem Głównym.

Od 3 września, zostanie uruchomiony również nowy skład pomiędzy Lublinem a Poznaniem. Do już istniejących IC Lubuszanin oraz IC Górski dołączy IC Koziołek. Pociąg będzie kursował codziennie, z przystankami w Łodzi, Tomaszowie Mazowieckim, Radomiu oraz w przywróconej po latach Drzewicy i Przysusze. Z Lublina pociąg wyjedzie po godzinie 8 rano, a do Poznania przyjedzie koło godziny 15 trasę przejedzie w 6 godzin i 20 minut. W terminie od 3-27 września w związku ze zmienioną organizacją ruchu IC Koziołek pokonywać będzie trasę w czasie 6 godzin i 37 minut. Połączenie będzie realizowane elektrycznym zespołem trakcyjnym typu FLIRT, wyprodukowanym w siedleckiej fabryce Stadler Polska.

Od 3 września nadal 89 pociągów, głównie jeżdżących w kierunku wschodnim, będzie kierowanych na stację Warszawa Gdańska z pominięciem stacji Warszawa Centralna, na którą z kolei mają powrócić pociągi kierujące się do Berlina.

