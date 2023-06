Litewski operator kolejowy LTG Link i firma Stadler podpisały umowę na dostawę floty nowoczesnych pociągów FLIRT. To pierwsze zamówienie Stadlera na Litwie. Zrealizuje je polski zakład producenta w Siedlcach.

W pierwszej transzy Stadler dostarczy 9 elektrycznych pojazdów FLIRT w wersji Intercity oraz 6 o napędzie elektryczno-bateryjnym przeznaczonych do eksploatacji na niezelektryfikowanych liniach kolejowych.

Po raz pierwszy w Europie zostaną wyprodukowane pociągi o napędzie bateryjnym przeznaczone do eksploatacji w surowych warunkach klimatycznych na kolei szerokotorowej.

Stadler sprzedał już ponad 2500 pociągów typu FLIRT na całym świecie.

W zakresie obowiązkowym umowy LTG Link nabędzie 15 zespołów trakcyjnych typu FLIRT (z angielskiego Fast Light Innovative Regional Train - szybki, lekki, innowacyjny pociąg regionalny) Planuje również realizację opcji i dodatkowy zakup nawet 13 elektrycznych zespołów trakcyjnych FLIRT w wersji Intercity, 15 zespołów trakcyjnych FLIRT elektryczno-bateryjnych o zasięgu 100 km i 11 elektryczno-bateryjnych o zasięgu 70 km.

Pociągi dostosowane do warunków litewskich: klimat i szeroki tor

W pierwszej transzy Stadler dostarczy 9 elektrycznych pojazdów FLIRT w wersji Intercity oraz 6 o napędzie elektryczno-bateryjnym przeznaczonych do eksploatacji na niezelektryfikowanych liniach kolejowych. Ponadto firma będzie świadczyć wsparcie techniczne i dostarczać części zamienne przez 10 lat od momentu dostarczenia ostatniego pojazdu. Pojazdy dla LTG Link zostaną zbudowane w siedleckim zakładzie Stadler Polska.

- Stadler sprzedał już ponad 2500 pociągów typu FLIRT na całym świecie. To sprawdzony, niezawodny i komfortowy model pojazdu oparty na modułowej, lekkiej konstrukcji, dostępny w wielu wersjach napędu, odpowiadający oczekiwaniom najbardziej wymagających klientów i przyjazny dla środowiska. Bardzo się cieszę, że nasze pojazdy będą mogły wkrótce wozić także pasażerów na Litwie. Jestem przekonany, że Litwini pokochają pociągi FLIRT i będą nimi podróżować z przyjemnością - powiedział Peter Spuhler, przewodniczący Rady Nadzorczej Grupy Stadler, cytowany w komunikacie.

- Dokładamy starań każdego dnia, aby coraz więcej osób przesiadało się na ekologiczne środki transportu. Dziś możemy z dużą pewnością stwierdzić, że nowe pociągi w istotnym stopniu przyczynią się do realizacji naszych założeń w zakresie zrównoważonej mobilności. To będzie ogromny skok jakości i wrażeń z podróży pociągiem dla wszystkich podróżnych. Wkrótce rozpoczną się prace projektowe nad pociągami dostosowanymi specjalnie do warunków litewskich. Po raz pierwszy w Europie zostaną wyprodukowane pociągi o napędzie bateryjnym przeznaczone do eksploatacji w surowych warunkach klimatycznych na kolei szerokotorowej. A razem z dostawcą, który wygrał przetarg, zagwarantujemy ich wieloletnią efektywną eksploatację - stwierdził Linas Baužys, dyrektor generalny przewoźnika pasażerskiego LTG Link.

Intercity z bistro i pociągi elektryczno-bateryjne

Dziewięć elektrycznych zespołów trakcyjnych FLIRT w wersji Intercity to pojazdy pięcioczłonowe o długości 93 m. Zabiorą na pokład do 200 pasażerów na miejscach siedzących, w tym 16 osób w pierwszej klasie. Każdy pojazd będzie przystosowany do przewozu od 14 do 30 rowerów, w zależności od pory roku i zapotrzebowania na danej trasie. Jak zapewnia Stadler, pociągi spełnią wysokie wymagania każdego rodzaju podróżnych - zarówno rodzin z dziećmi, które będą mogły odpocząć podczas podróży, jak również pasażerów biznesowych, dla których przygotowano miejsca w oddzielonej części pociągu w celu zapewnienia komfortowych warunków do pracy i umożliwienia prowadzenia rozmów biznesowych. Na pokładzie pojazdów przewidziano także bistro

Sześć elektryczno-bateryjnych zespołów trakcyjnych typu FLIRT o długości ponad 65 m będzie zbudowanych z trzech członów pasażerskich i specjalnego wagonu, w którym ulokowane zostaną baterie trakcyjne (tzw. Power Pack). Każdy z pojazdów będzie mógł zabrać na pokład do 128 pasażerów na miejscach siedzących i od 6 do 30 rowerów w zależności od pory roku i zapotrzebowania na danej trasie. Na pokładzie znajdą automaty, w których pasażerowie będą mogli zakupić przekąski.

Pojazdy zastąpią eksploatowane obecnie na odcinkach niezelektryfikowanych pociągi spalinowe. Zaprojektowano je w taki sposób, aby mogły pokonywać najbardziej wymagające trasy litewskiej infrastruktury kolejowej bez zasilania z sieci trakcyjnej, dzięki czemu przejazd na liniach niezelektryfikowanych będzie się odbywał całkowicie bezemisyjnie.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl