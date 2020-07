Poczta dostanie rekompensatę za bezpłatne digitalizowanie korespondencji

Ministerstwo Infrastruktury przygotowało projekt rozporządzenia na podstawie którego Poczta Polska otrzyma rekompensatę za bezpłatne digitalizowanie i doręczanie w formie elektronicznej przesyłek w okresie epidemii wirusa SARS-CoV-2 - wynika z projektu rozporządzenia zamieszczonego na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Jak napisano w Ocenie Skutków Regulacji (OSR), rekompensata zmniejsza lukę finansową operatora wyznaczonego związaną z bezpłatnym wykonywaniem tych czynności.

"Wysokość wsparcia w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 została oszacowana na poziomie 16,1 mln zł" - dodano w OSR.

W Ocenie Skutków Regulacji napisano, że realizacja dodatkowych czynności będzie się odbywała na wyraźne zlecenie adresata (posiadacza profilu zaufanego - użytkownika eSkrzynki) i będzie dla niego zwolniona z opłaty, jako rozwiązanie związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W uzasadnieniu do rozporządzenia napisano, że czynności przy doręczaniu korespondencji w formie elektronicznej obejmują weryfikację tożsamości użytkownika eSkrzynki (każdorazowo przy logowaniu do eSkrzynki profilem zaufanym), nadanie indywidualnego identyfikatora użytkownika i powiązanie go z adresatem oraz z adresowaną do niego przesyłką w celu dostarczenia jej na indywidualne konto w systemie eSkrzynka, przekazanie i udostępnienie do pobrania zdigitalizowanej przesyłki w systemie eSkrzynka na dedykowanym koncie użytkownika oraz automatyczne powiadomienie użytkownika o udostępnieniu do odbioru zdigitalizowanej przesyłki w eSkrzynce, a także przekazanie do adresata przesyłek papierowych po okresie każdego miesiąca przesyłką rejestrowaną służbową.