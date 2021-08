Poczta Polska: co trzeci punkt odbioru przesyłek dostępny dla mieszkańców małych miast i wsi

Co trzeci punkt odbioru przesyłek Poczty Polskiej jest zlokalizowany w małych miastach i na obszarach wiejskich. Do końca 2022 roku Poczta udostępni kolejnych 5000 punktów - poinformowała Poczta Polska w piątkowym komunikacie.

Jak informuje Poczta Polska ponad 20 proc. paczek jest odbieranych w punktach odbioru przesyłek , a w przyszłości, według Poczty, znaczenie tej formy dostaw będzie istotnie rosło.

- Konsumenci zmieniają swoje przyzwyczajenia zakupowe, coraz częściej i więcej kupują online i oczekują możliwości wygodnego odbioru przesyłek blisko domu. Dotyczy to także klientów z mniejszych miejscowości. Odpowiadając na ich potrzeby, Poczta Polska nawiązuje współpracę z partnerami biznesowymi, intensywnie pracując nad rozbudową największej w Polsce sieci punktów odbioru przesyłek, do której trafia obecnie co piąta paczka z zakupami internetowymi - powiedział cytowany w komunikacie wiceprezes Poczty Polskiej Andrzej Bodziony.

W I półroczu tego roku ponad 20 proc. przesyłek z zakupami internetowymi klientów Poczty było odbieranych w punktach odbioru. Pocztowcy przewidują, że w przyszłym roku udział przesyłek odbieranych w punktach i automatach paczkowych wzrośnie do 30 proc.

Obecnie klienci Poczty Polskiej mają do dyspozycji ponad 15 tys. punktów odbioru przesyłek, zarówno w ramach największej w kraju własnej sieci, jak i sieci partnerskich: Żabka, Orlen, RUCH, Biedronka, ABC, Lewiatan i Delikatesy Centrum. Do końca 2022 roku liczba ta wzrośnie do 20 tys.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl