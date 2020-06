Poczta Polska doręczyła blisko 159 tys. pakietów wyborczych

Do adresatów trafiło już blisko 159 tys. pakietów wyborczych - poinformowała w czwartek Poczta Polska. Spółka dodała, że przy zachowaniu wszystkich rygorów sanitarnych pracownicy Poczty doręczają do 26 czerwca pakiety wyborcze do osób przebywających na kwarantannie.

Jak podała spółka, od początku okresu nadań pakietów wyborczych do wtorku włącznie Poczta Polska obsłużyła blisko 159 tys. pakietów.

"Od środy do piątku Poczta będzie doręczać pakiety dla osób przebywających na kwarantannie oraz do wyborców, którzy zgłosili zamiar głosowania korespondencyjnego w gminie Baranowice i Marklowice" - czytamy w komunikacie.

Pakiety wyborcze są doręczane przez dwuosobowe komisje. Pracownicy zostali wyposażeni w standardowe środki ochrony osobistej - jednorazowe rękawiczki, maseczki oraz środki dezynfekujące. Ma to zapobiec rozprzestrzenianiu koronawirusa.

Poczta wskazała, że doręczanie pakietów wyborczych do osób przebywających na kwarantannie odbywa się na szczególnych zasadach. Zamiast do skrzynki pocztowej, pakiet trafi bezpośrednio pod drzwi wyborcy. Listonosze najpierw zapukają do drzwi, a następnie oddalą się na bezpieczną odległość i poczekają nie dłużej niż 3 minuty aż pakiet zostanie podjęty.

"W przypadku osób przebywających na kwarantannie istnieje możliwość oddania listonoszowi pakietu już po oddaniu głosu. Jeżeli wyborca chce tak postąpić, musi uprzedzić listonosza, który przed drzwiami postawi mobilną skrzynkę nadawczą i zaczeka nie dłużej niż 10 minut na wrzucenie do skrzynki koperty zwrotnej" - czytamy.

Według spółki, powyższa zasada dotyczyła też doręczania pakietów wyborczych do osób niepełnosprawnych. Niemniej w przypadku doręczania pakietów do tzw. drzwi lokalu działanie to było uzależnione od dyspozycji nadawcy - Urzędu Gminy, który wskazywał ten obowiązek poprzez umieszczenie odpowiedniej adnotacji na kopercie z pakietem wyborczym. W tym wypadku Poczta Polska nie rozstrzygała, które pakiety należy doręczyć do skrzynki nadawczej, a które adresatowi, a jedynie realizowała dyspozycję Urzędu Gminy - czytamy.

W komunikacie przypomniano, że pakiety wyborcze są oznaczone specjalnym nadrukiem "Przesyłka Wyborcza". W środku jest karta do głosowania, oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania, koperta zwrotna z napisem "Koperta na kartę do głosowania", koperta zwrotna z oznaczeniem "Przesyłka wyborcza" oraz instrukcja głosowania. Po oddaniu głosu należy zapakować kartę wyborczą do koperty zwrotnej z napisem "Koperta na kartę do głosowania", a następnie ją zakleić. Zaklejoną kopertę na kartę do głosowania oraz wypełnione oświadczenie należy włożyć do koperty zwrotnej oznaczonej "Przesyłka wyborcza". Szczegółowa instrukcja znajduje się w specjalnej zakładce poświęconej głosowaniu korespondencyjnemu.

"Poczta Polska przykłada dużą wagę do zapewnia bezpieczeństwa całego procesu obsługi głosowania korespondencyjnego. Wszystkie pakiety wyborcze, jak również koperty zwrotne będą przechowywane w bezpieczny sposób, np. m.in.: w kasach pancernych, w zabezpieczonych szafach lub wydzielonych i zabezpieczonych pomieszczeniach" - podkreśliła w komunikacie spółka.

Poczta Polska jest operatorem wyznaczonym, zatrudnia ponad 80 tys. pracowników, ma sieć ponad 7500 placówek, filii i agencji pocztowych.