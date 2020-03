Poczta Polska przywróciła wysyłanie przesyłek do Irlandii, Australii i Wielkiej Brytanii

Poczta Polska przywróciła nadania przesyłek do Irlandii, Australii i Wielkiej Brytanii - poinformowała w czwartek spółka. Rozszerzono zakres usług o przesyłki priorytetowe wysyłane na Ukrainę, Białoruś, do Czech, Słowacji na Litwę i Łotwę.

14 marca br. poczta o zawiesiła przyjmowanie wszelkich przesyłek do innych krajów. W czwartek poinformowała, że wysyłanie przesyłek zagranicznych zostaje przywrócone do Irlandii, Australii i Wielkiej Brytanii.

Rozszerzony został zakres usług wobec przesyłek o priorytetowe wysyne na Ukrainę, Białoruś, do Czech Słowacji, Litwy i Łowy - podała spółka.

We wtorek spółka przywróciła wysyłanie przesyłek zagranicznych (bez przesyłek EMS) do Niemiec - listy (priorytetowe i ekonomiczne), paczki (priorytetowe i ekonomiczne) oraz GLOBAL Expres; Czechy i Słowacja - listy (priorytetowe i ekonomiczne), paczki (priorytetowe i ekonomiczne); Ukraina - listy (ekonomiczne), list polecone (priorytetowe), paczki (ekonomiczne) oraz Paczka UKRAINA PLUS.

Na Białoruś, Litwę, Łotwę oraz do Danii, Hiszpanii, Portugalii, Belgii, Holandii Poczta znów przesyła listy ekonomiczne oraz paczki ekonomiczne. Z kolei do Meksyku, drogą morską - listy ekonomiczne. Natomiast do USA i Kanady, jak podała, drogą morską - listy (ekonomiczne) oraz paczki (ekonomiczne).

Jak czytamy w informacji prasowej, zawieszenie przyjmowania przesyłek pocztowych do innych krajów nie wymienionych powyżej nadal obowiązuje. "O rozszerzeniu dostępności wysyłania przesyłek zagranicznych będziemy informować na bieżąco" - zapewniła spółka.

Od weekendu w Polsce obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego wprowadzone rozporządzeniem ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego. Przewiduje ono, że w okresie od 14 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza się stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

W piątek premier Mateusz Morawiecki poinformował, że to w nocy z soboty na niedzielę wstrzymane zostaną międzynarodowe połączenia lotnicze pasażerskie i także połączenia kolejowe. Zapewnił, że wewnątrzkrajowy ruch samolotowy i kolejowy zostaje utrzymany i pozostanie bez zmian.